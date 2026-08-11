El debate sobre cómo medir el consumo en la Argentina volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, cuestionara públicamente el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad informó que las ventas minoristas de las pymes cayeron 3,8% interanual en julio, mientras que acumularon una baja del 2,7% durante los primeros siete meses del año.

Galperin contrapuso ese dato con la evolución de su propia plataforma y planteó dudas sobre el alcance de la medición.

“Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo”.

Según el empresario, el volumen transaccionado en Mercado Libre Argentina creció 38% interanual en moneda constante durante el último trimestre, en un contexto en el que el consumo medido por otros indicadores muestra señales de debilidad.

CAME defendió su medición

La discusión abrió un interrogante sobre si los indicadores tradicionales están captando adecuadamente el cambio en los hábitos de compra de los argentinos.

Sin embargo, desde CAME señalaron que ambas mediciones no representan exactamente el mismo universo. El relevamiento de la entidad está enfocado en comercios minoristas pymes y contempla más de un millar de establecimientos distribuidos en distintas regiones del país. Además, incorpora las ventas online realizadas por esos mismos comercios.

Por eso, una suba significativa del comercio electrónico y una caída de las ventas minoristas pyme pueden coexistir: se trata de universos y canales de comercialización diferentes.

El propio informe de CAME muestra, de hecho, que las ventas online de comercios con locales físicos aumentaron 14,9% interanual en julio, aun cuando el resultado general de las ventas minoristas fue negativo.

Qué pasó con las ventas minoristas en julio

El informe de CAME atribuyó parte de la caída interanual al agotamiento del efecto del aguinaldo, que había aportado liquidez adicional durante junio, junto con una mayor incidencia de las tarifas de servicios sobre los presupuestos familiares.

El escenario derivó en un consumidor más cauteloso, que priorizó alimentos, medicamentos e insumos de reposición inmediata, mientras postergó compras de mayor valor, como indumentaria, bienes durables y otros productos no esenciales.

En términos mensuales, las ventas también retrocedieron 2,1% respecto de junio, según el relevamiento.

La percepción de los propios comerciantes refleja ese escenario: el 48,1% consideró que su actividad se mantuvo estable frente a julio del año pasado, mientras que el porcentaje que calificó la situación como desfavorable aumentó al 44,5%.

Los rubros que más cayeron

Seis de las siete actividades relevadas por CAME registraron bajas interanuales.

Las principales fueron:

Textil e indumentaria: -5,6%.

-5,6%. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -5,5%.

-5,5%. Alimentos y bebidas: -5,4%.

-5,4%. Farmacia: retroceso interanual.

retroceso interanual. Perfumería: retroceso interanual.

retroceso interanual. Calzado y marroquinería: retroceso interanual.

La excepción fue ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, que registró una mejora del 1%.

El crédito y la inversión, bajo presión

El escenario también impacta sobre las decisiones empresariales. El 61,5% de los comercios consultados consideró que el momento no es favorable para realizar nuevas inversiones de capital, mientras que apenas el 14% lo evaluó como oportuno.

La cautela responde, entre otros factores, a la presión sobre los márgenes, los costos de reposición y los gastos logísticos. Para muchos comercios, la prioridad continúa siendo sostener el funcionamiento cotidiano antes que comprometer recursos en nuevas inversiones.

¿Caída del consumo o cambio en la forma de comprar?

El cruce entre Galperin y CAME expone una transformación que atraviesa al comercio argentino: una parte creciente de las operaciones se desplaza hacia plataformas digitales, marketplaces y nuevos medios de pago.

El dato de Mercado Libre muestra un fuerte crecimiento de su volumen de operaciones, mientras que el relevamiento de CAME refleja dificultades en una parte del comercio minorista pyme.

Ambas cosas pueden ocurrir simultáneamente.

El verdadero debate, entonces, no parece limitarse a determinar si el consumo cae o crece, sino a establecer cómo está cambiando la manera en que los argentinos consumen y qué indicadores permiten medir mejor esa transformación.