“Una provincia como Entre Ríos, evidentemente, tiene una economía fuertemente ligada al sector agropecuario y sus actividades consecuentes. La necesidad de trabajar sobre estos aspectos tiene no solo importancia en lo económico, sino, también, en algunas cuestiones que hacen al propio quehacer de la provincia”, dijo el precandidato a Gobernador de Juntos Entre Ríos Cambia durante el encuentro que se realizó este lunes.



“Entre Ríos está perdiendo esa característica en cuanto al arraigo rural que tenía y que había sido tan importante durante mucho tiempo. Sin embargo, en las últimas décadas, mucha gente prefiere irse a la urbanidad, independientemente de que a su tarea la siga desarrollando allí. Para que ese arraigo rural cese, o se revierta, son necesarios algunos trabajos que deben hacerse desde el Estado provincial conjuntamente con los gobiernos locales”, dijo Galimberti.



En otro tramo de su presentación añadió, “buena parte de los casi 30.000 kilómetros de la provincia, están vinculados al sector rural. Hay que hablar de la conectividad, no solo desde el punto de vista de la traza vial, sino, también, de lo que tiene que ver con la energía eléctrica, donde hay mucho por hacer (…)”.



En este sentido Galimberti hizo mención a un proyecto que tiene que ver con los que quieran ahorrar, “en vez de una propiedad o ponerla en un banco, se podría buscar la figura legal, que puede ser un fideicomiso, e invertir en energía limpia para Entre Ríos y comprar paneles solares para hacer un gran parque solar para generación de energía”, dijo el pre candidato.



En otro orden de cosas, señaló que “hay que tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles con Internet, ya que casi todas las actividades agropecuarias requirieren determinado tipo de documentación y su instrumentación se puede realizar a través de algún teléfono celular o computadora, pero muchas veces ese servicio no está presente en determinados lugares de la provincia”.



De la misma manera, se refirió a que “hay un gran desafío para el próximo gobierno, no importa de qué signo político sea, será dejar sin efecto la brecha cambiaria que tenemos hoy, con prácticamente 100%. Claramente eso genera distorsiones en cualquier actividad económica que producida desde el interior de la argentina, pretenda venderse en el exterior”.



“Creo que hay que trabajar, además soy autor de un proyecto al respecto en Diputados de Nación, en establecer diferenciaciones en función de nuevos empleos, de la franja de edad del trabajador que se toma, las características de la empresa, o en función de algunos trabajadores para los que podría haber un incentivo para generar algún tipo de contribuciones y aportes”.



“En una Argentina, donde tenemos el 50% de informalidad laboral, tratar de que los trabajadores ingresen al sistema, no es una cuestión menor”, dijo y agregó: “En la Entre Ríos que viene, no solo hay que trabajar desde el Estado, sino, también, en que se involucren entidades y ciudadanos tratando de acompañar los procesos de los problemas que se presentan en diferentes lugares, como los que tiene que ver con la reconstrucción de distintos caminos y rutas”, mencionó el actual Diputado Nacional.