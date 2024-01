El intendente radical de la ciudad de Chajarí, Pedro Galimberti, publicó un video en sus redes sociales donde indica que “En la vida hay que elegir. Y yo ya elegí. Elegí la ciudad que amo y aquí pondré toda mi capacidad y esfuerzo para que el cambio triunfe en Entre Ríos. Como un vecino más me podré a consideración de todos ustedes, mis vecinos, para que, si nos renuevan la confianza por un nuevo período, podamos seguir con el proceso de cambio que venimos llevando adelante desde el Gobierno de Chajari”. De este modo uno de los nombres que sonaban fuerte para la candidatura a la gobernación por el espacio que comparten macristas y radicales en Entre Ríos, comunicó su decisión de bajar su precandidatura a gobernador, e ir por la reelección en el Municipio.

El mensaje grabado por Galimberti dice que “Justamente, como considero que somos uno entre muchos, hemos decidido, entre varios de los espacios que conformamos Cambiemos en la provincia de Entre Ríos, trabajar en aunar esfuerzos, dejando de lado algunas mezquindades y algunas aspiraciones personales, pero con un objetivo común que nos engloba a todos, y que es la de ofrecerles a los entrerrianos un cambio para terminar con 16 años de gobiernos justicialistas en la provincia de Entre Ríos”.

En esa línea, Galimberti agrega que “En lo personal, voy a poner toda mi capacidad de trabajo, mi pasión, mi energía, en esta ciudad, en la que nací, me crié, pero sobretodas las cosas he elegido, me pondré a consideración de mis vecinos para un nuevo período de gobierno, invitándolos a trabajar juntos en un camino que hemos iniciado hace algo más de 3 años y que comienza a dar sus frutos”.