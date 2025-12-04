La velada reunió a un nutrido grupo de celebridades que engalanaron una edición histórica. Entre ellos, desfilaron Leandro Paredes, Pampita, Wanda Nara, Moria Casán, Mirtha Legrand, Juana Viale, Rada, Fer Dente, Nacho Elizalde, Nico Vázquez, Flor Jazmín Peña, Nico Occhiatto, Migue Granados, Sofi Gonet, Santi Talledo, Albana Fuentes, Anita Esposito y Cami Mayan, entre muchas otras figuras del mundo del espectáculo, el deporte, la ciencia, la política y los nuevos medios.

Puede interesarte

Un escenario imponente para una edición histórica

Por tercer año consecutivo, el Faena Art Center fue el epicentro de esta gran celebración. Sus majestuosas escalinatas, de más de diez metros, se vistieron con una alfombra roja especialmente montada para recibir a los invitados. Allí se desarrollaron las tradicionales sesiones fotográficas y entrevistas que dieron testimonio del glamour y la magnitud del evento.

Tras el paso por la alfombra roja, las figuras ingresaron a la refinada Sala Los Molinos, un espacio de 640 metros cuadrados revestido en mármol de Carrara y adornado con doce ventanales de nueve metros de altura. La ambientación, cuidadosamente diseñada, incluyó livings temáticos e instalaciones que crearon atmósferas únicas para acompañar el espíritu festivo. Los cócteles diseñados para el aniversario fueron el broche perfecto para brindar por seis décadas de historia.

Más de un centenar de protagonistas

Como cada año, la gala reunió a más de un centenar de personalidades influyentes en múltiples ámbitos: desde el deporte y la política hasta el cine, el teatro, la televisión, las redes sociales y el streaming. Una oportunidad inigualable para celebrar el presente, reconocer el pasado y proyectar el futuro de quienes marcan la agenda cultural y social del país.

La edición 2025 también contó con transmisión en vivo por Luzu TV, permitiendo que miles de espectadores acompañaran minuto a minuto cada instante de la gala. Además, la noche tuvo un momento de especial emoción con la participación musical de Nicolás Behringer, ganador de La Voz, quien sumó talento y sensibilidad a la celebración.

60 años de historias que construyen identidad

La gala Personajes del Año 2025 fue más que un homenaje: fue una mirada completa al camino recorrido por GENTE a lo largo de seis décadas, y también una afirmación de su compromiso por seguir acompañando las transformaciones culturales, artísticas y sociales del país.

Una noche inolvidable, donde las figuras más destacadas de la Argentina se unieron para brindar por el pasado, el presente y el futuro de una revista que se convirtió en un ícono de nuestra cultura.