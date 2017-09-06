La Unión de Colectividades de Entre Ríos es la organizadora de la Noche de Gala Homenaje al Inmigrante que se celebrará este jueves 7 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Municipal 3 de Febrero de la ciudad de Paraná, con la presencia de todas las banderas y pinceladas artísticas de las distintas culturas del mundo.

La entrada será libre y gratuita, solicitandose a quienes puedan y deseen colaborar, el aporte de alimentos no perecederos y elementos de higiene personal, que serán entregados al Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma y al Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná.

Desde la organización se informó que el escenario estará engalanado por las banderas Argentina, de Entre Ríos, Wiphala y la Universal de la Paz, acompañadas por las enseñas de Alemania, Árabes -Líbano, Palestina, Siria-, Asturias, Bolivia, Brasil, Cataluña, Dinamarca, Eslovenia, España, India Cultura Védica, Israel, Luxemburgo, Suiza, País Vasco e Italia y sus Regiones Friuli, ALEF Friuli-Venezia-Giulia-, Liguria, Piemonte, Sicilia y Véneto.

El colorido de las diferentes culturas en esta noche fraterna, será aportado por la belleza de las danzas argentinas presentadas por el Instituto José Hernández, las danzas de Bolivia Antaguara, la canción de la Paz de Pau Casals y voces jóvenes del Rock catalán que ofrecerá el Casal de Catalunya, las danzas de los Alemanes del Volga, la música de gaitas y danzas del Centro Asturiano, la danza folklórica de la Sociedad Israelita, el canto coral y la danza de la Familia Piemontesa, la música de la Cultura Védica de la India y de la cultura eslovena, los atractivos bailes de los jóvenes del Centro Vasco Argentino Urrundik, los bailes típicos de niñas y jóvenes de la Unión Árabe, danzas flamencas que presentará el Taller de Adultos del Instituto de Baile de la Sociedad Española y, cerrando el espectáculo de homenaje compartiremos la alegría con la voz y la música de las Familias Sicilianas.