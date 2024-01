La Diputada por la Provincia de Entre Ríos, Carolina Gaillard, protagonizó un fuerte discurso durante la Sesión Especial dedicada al debate de la Ley Ómnibus enviada por el Presidente Javier Milei. Gaillard expresó preocupaciones sobre la falta de conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo, liderada por el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Durante su intervención, la legisladora hizo hincapié en las irregularidades que rodearon el tratamiento del proyecto en el plenario de comisiones. Criticó el otorgamiento de facultades delegadas a Javier Milei, permitiéndole gobernar por decreto y reemplazando la función del Congreso Nacional.

La diputada comenzó su intervención con una cuestión de privilegio dirigida al Presidente de la Cámara, Martín Menem, acusándolo de conducir la institución hacia un "nivel de oscurantismo" sin precedentes. Gaillard denunció la falta de designación de los representantes de la Cámara de Diputados para la integración de la Comisión Bicameral, incumpliendo un acuerdo votado por mayoría.

En relación con el DNU dictado por el Presidente, Gaillard señaló: “El 7 de diciembre hubo una sesión preparatoria donde se votó que la conformación de las comisiones iba a ser proporcional por sistema D'Hondt. Eso fue votado por mayoría en este recinto y fue incumplido. En esta Cámara los acuerdos se cumplen y también se cumple el reglamento y se debe cumplir con la Constitución Nacional. Usted no ha conformado la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Usted sabe que está incurriendo, no solo en una falta grave, sino también en un delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

La legisladora explicó que la Comisión Bicameral tiene el papel crucial de ejercer control sobre las facultades excepcionales del Presidente, como el caso de los decretos delegados y los DNU. Gaillard resaltó que el plazo para dictaminar el DNU ya ha pasado, pero la falta de conformación de la comisión permite que la Ley 26122 habilite el tratamiento directo en el recinto.

En su último señalamiento, Gaillard cuestionó las facultades delegadas al Presidente y expuso irregularidades en el proceso de dictamen de la Ley Ómnibus en el plenario de comisiones. “Otra irregularidad, Presidente, que también tiene que ver con usted, es el escándalo del dictamen. Hoy asistimos al tratamiento de un proyecto de Ley Ómnibus que implica una delegación amplísima de facultades al Presidente. Pero que debemos evaluar concienzudamente y con mucha responsabilidad si está el Presidente de la Nación en condiciones de que se deleguen facultades. Si no, está este Congreso para debatir ley por ley lo que el Presidente necesita para gobernar”, espresó. Seguidamente indicó que: “Y también está el escándalo del dictamen. Convocaron a una reunión para dictaminar en unos horarios inusuales para esta cámara de diputados. La semana pasada, a las ocho y media de la noche, convocaron a una reunión de tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus para, entre gallos y medianoche, sacar un dictamen que hasta el otro día, a las tres de la tarde, no estuvo oficialmente en la Comisión. Ese dictamen fue firmado en blanco y todos los que estamos acá presentes sabemos que el dictamen de mayoría no estuvo el despacho ahí en la Comisión”.

La diputada concluyó su intervención acusando al Presidente de la Cámara de ser responsable de las irregularidades, calificándolas como una "vergüenza" para el funcionamiento democrático. La situación deja abierta la puerta a un debate más profundo sobre la transparencia y la legalidad en el proceso legislativo actual.