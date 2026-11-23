La reforma del régimen electoral de Entre Ríos tendría un tratamiento acelerado en la Legislatura y podría quedar aprobada antes de finalizar 2026. Así lo anticipó la diputada provincial Gabriela Lena, quien señaló que los cambios deben estar vigentes durante el próximo año para ordenar el calendario de las elecciones de 2027.

"Eso tiene que salir este año para que pueda tener efecto el año que viene, que es un año electoral", sostuvo la legisladora al referirse a los tiempos previstos para el debate.

Según explicó, el diputado Freitas había presentado hace más de un año dos iniciativas relacionadas con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): una para suspenderlas y otra para eliminarlas. Sin embargo, esos proyectos no avanzaron y actualmente el Poder Ejecutivo provincial trabaja en una propuesta más amplia de modificación del Código o régimen electoral entrerriano.

La iniciativa en análisis contempla suspender las PASO para 2027 e introducir otros cambios en el sistema electoral.

Lena sigue defendiendo las PASO

Aunque acompaña la discusión sobre una reforma electoral, Lena aclaró que mantiene su postura favorable a las elecciones primarias.

"Yo las sigo defendiendo, creo que es una buena herramienta", afirmó. No obstante, reconoció que existe un contexto de desgaste y distanciamiento de la ciudadanía respecto de la política.

En ese sentido, consideró que, si el gobernador Rogelio Frigerio decide desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, la suspensión de las PASO evitaría que los entrerrianos deban concurrir varias veces a votar durante el mismo año.

"Uno entiende esa situación de hartazgo", expresó.

De todas maneras, la diputada recordó que las primarias fueron determinantes para la conformación de Juntos por Entre Ríos, la coalición que actualmente gobierna la provincia.

"Juntos por Entre Ríos es un producto de las PASO. Hoy nosotros somos gobierno, producto de unas buenas PASO que tuvimos", remarcó.

Cómo se definirían las candidaturas dentro de la coalición

Ante la posibilidad de que las PASO no se realicen en 2027, Lena planteó que Juntos por Entre Ríos deberá establecer un mecanismo propio para resolver sus internas y seleccionar candidatos.

La legisladora indicó que desde su espacio le transmitieron al gobernador la necesidad de preservar una instancia de participación democrática dentro de la coalición.

La alternativa sería acordar un procedimiento interno para definir las candidaturas cuando existan varios postulantes para un mismo cargo, sin necesidad de recurrir a una elección primaria abierta.

Cambios en los plazos y gastos de campaña

La reforma electoral también incluiría modificaciones en los tiempos previstos para la presentación de listas y la conformación de alianzas políticas. La eliminación de una instancia del calendario electoral permitiría reorganizar los plazos y concentrar las distintas etapas del proceso.

Otro de los puntos que mencionó Lena está relacionado con los gastos de campaña, especialmente los recursos destinados a publicidad electoral.

La diputada consideró necesario establecer criterios de austeridad y evitar diferencias económicas excesivas entre partidos y candidatos, para garantizar condiciones de competencia más equilibradas.

Ficha Limpia podría aprobarse antes de fin de año

Durante la entrevista, Lena también se refirió al proyecto de Ley de Ficha Limpia y anticipó que podría convertirse en ley antes de finalizar el período legislativo.

Explicó que la iniciativa había recibido la aprobación de la Cámara de Diputados dos años atrás, pero permaneció durante ese tiempo en el Senado. Luego regresó a la Cámara baja con algunas modificaciones que, según indicó, no alteran su contenido central.

El proyecto volvió a ingresar a Diputados y fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se prevé avanzar con el dictamen correspondiente.

"Vamos a tener la ley", aseguró Lena al ser consultada sobre la posibilidad de que la iniciativa quede aprobada antes de fin de año.

Lena descartó una nueva candidatura en 2027

En otro tramo de la entrevista, la diputada confirmó que no tiene previsto presentarse como candidata en las elecciones de 2027.

Lena manifestó que considera cumplido su ciclo en la Legislatura y que, una vez finalizado su mandato, pretende retomar plenamente su profesión de escribana.

"Creo que ya cumplí un ciclo respecto a lo que tiene que ver con legisladora", expresó. También consideró que es momento de que dirigentes más jóvenes asuman nuevos desafíos políticos y electorales.

Por el momento, descartó competir por un cargo en la Municipalidad de Chajarí, aunque adelantó que continuará vinculada a la actividad política, acompañando a dirigentes e intendentes de la provincia desde otro lugar.