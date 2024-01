Como un sentido homenaje a nuestros héroes de Malvinas la reconocida cantante y compositora patagónica Gabriela Carel, interpretará esta creación musical en el Acto Central de Río Negro, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en momentos previos al desfile del sábado 2 de abril. «Ver nacer una canción es algo que siempre me moviliza, pero en esta fecha creo que tiene un plus especial», expresó la autora de la canción “Grito Sagrado”, en Homenaje a los Héroes de Malvinas, que fue declarada “De Interés Legislativo” por la Honorable Legislatura del Chubut.

Carel es una artista que permanentemente busca enfrentar nuevos desafíos. Radicada en Chubut, su obra ha trascendido el territorio. Embajadora de sentimientos, paisajes y tradiciones del Sur. «Siempre quise componer un tema para nuestros héroes, pero nunca me animaba. Es un asunto delicado, de dolor y amor, como dice la letra de la canción», expresó. Durante los meses de aislamiento por la pandemia, Gabriela se dedicó fuertemente a la composición. «La había empezado a bocetar a principios del año pasado y me llevó varios meses terminarla, buscarle la vuelta para que me convenza».

Emoción en vivo

Si bien el videoclip de la canción había sido estrenado en 2021 en el Canal de YouTube “Gabriela Carel Música”, perteneciente a la artista, la obra aún no había sido interpretada en público, guardando la máxima emoción del vivo para la conmemoración de estos 40 años.

Con un cerrado aplauso y un nudo de llanto retenido en la garganta, Gabriela Carel y sus músicos Justo Epulef, Osvaldo Labastié y Santiago Goodman interpretaron por primera vez la mencionada obra en el Acto Central de Chubut, del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, en el histórico Museo de la Memoria, el viejo Aeropuerto de Trelew. Y el día 2 de abril, será cantada en el Acto Central de la Provincia de Río Negro, previo al desfile en San Carlos de Bariloche, invitada por el Centro de Ex-combatientes de Malvinas de esta ciudad.

“Me emociona inmensamente que una canción que escribí, sea cantada por la gente, los maestros, que tome vuelo propio. En especial esta obra tan cara a los sentimientos de todos los argentinos y en una fecha tan especial.”, concluyó.