Carrasco sufre un liposarcoma mixoide ubicado en la cavidad retroperitoneal, una zona de difícil acceso que actualmente impide la intervención quirúrgica. “Este tipo de tumor tiende mucho a volver. No tanto a hacer metástasis, pero sí a volver”, explicó. Sobre las posibilidades quirúrgicas, detalló: “Con un tumor tan grande no se puede lograr el margen limpio que necesitan para operar. Si fuera una bolita de cinco centímetros, sí. Pero este mide más de 30”.

Un tratamiento costoso y sin cobertura total

El tratamiento que lleva adelante incluye una nueva medicación administrada mediante un sistema de bombas descartables. Sin embargo, estos insumos no están siendo cubiertos por su obra social.

“Cada bombita sale 65 mil pesos y hoy estoy usando dos por mes. La obra social no me las cubre, y sin eso no me pueden hacer la quimioterapia”, explicó.

A este gasto se suman los viajes semanales para estudios, controles y tratamientos. “Hay semanas que tengo que viajar cuatro días seguidos porque surge algo nuevo: inflamaciones, análisis, estudios… Cada paso cuesta dinero”, añadió.

La situación económica se volvió aún más compleja cuando perdió su ingreso principal. “La gente que me conoce sabe que siempre tuve apoyo, pero hoy la situación del país les está llegando a todos. Yo entiendo, pero también necesito subsistir”, expresó con preocupación.

Venta solidaria de pollos

Con el fin de reunir fondos para cubrir los gastos más urgentes, Carrasco organiza una venta solidaria de pollos a la parrilla.

“La meta es vender 200 pollos. Con eso puedo juntar una buena base de dinero para el tratamiento y para los viajes. No quiero estar todo el tiempo pidiéndole a la gente”, comentó.

La actividad se realizará el sábado 6 de noviembre en el Club Sarmiento, con entrega a partir de las 11:00.

Valor del pollo: $17.000

$17.000 También habrá ensaladas disponibles para la venta.

Carrasco destacó el enorme apoyo que recibe de su entorno:

“La gente reacciona rápido, ayuda. Eso a uno lo hace sentir contenido. Porque no podés estar destruido por la quimio y encima pensando cómo pagás el alquiler o la comida”.

Cómo colaborar

Quienes deseen ayudar o reservar su pedido pueden comunicarse a los siguientes números:

📞 3435 445462 (Gabriel)

📞 3435 012374 (Mariana)

“Agradezco a toda la sociedad de Crespo. Cada uno ayuda desde donde puede, y eso hace la diferencia”, concluyó Carrasco.