El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, señaló que su institución es “optimista, porque tenemos la responsabilidad de crear el futuro, no de lamentar el pasado”. “No lo hacemos desde una pertenencia política, porque somos plurales. Lo hacemos desde una convergencia de proyecto industrial”.

Valoró luego la presencia de Massa, porque “algunos creen que las diferencias que podemos tener de puntos de vista, de enfoques, de visiones, es de enfrentamiento; pero nuestra vocación y rol es encontrar el camino de la industria”. Recordó que el año pasado el día de la industria coincidió con “circunstancias dramáticas, que afortunadamente no pudieron concretarse, porque cualquier magnicidio y violación de los derechos humanos, para cualquier argentino es una ofensa a toda la sociedad”, dijo en relación al atentado contra la vicepresidenta.

“Estamos convencidos del rol de la industria como motor de crecimiento de nuestro país, con empleo formal y socialmente protegido. El entramado industrial del país es la carne que tenemos para poner sobre la mesa para trabajar mirando hacia adelante”, remarcó Funes de Rioja, aludiendo como ejemplo de ello a la trayectoria del empresario entrerriano Héctor Motta.

Habló a continuación de los desencuentros con el gobierno y las necesidades del sector, admitiendo que se está frente a “una situación compleja”. En ese marco, mencionó que desde la UIA no comparten la medida excepcional de la asignación no remunerativa implementada por el gobierno, “pero una cosa es no compartir y otra es no respetar”. “Somos respetuosos de la ley, porque creemos en el orden constitucional, en el respeto a las instituciones, y que es en el marco del estado de derecho donde el sector empresario cobra valor y perspectiva”, añadió.

Indicó que durante el 2020, en el marco de la pandemia, “pusimos el cuerpo, respetando todos los protocolos con un criterio de colaboración, no de confrontación”. “Con ese mismo espíritu queremos seguir trabajando, tanto con el Poder Ejecutivo como con el Legislativo. Tenemos que buscar las políticas de Estado”, dijo, y mencionó en ese sentido la presión fiscal sobre el sector formal de la economía, que provoca fuga hacia la economía informal, la cual compite en forma desleal con quienes pagan los impuestos, además de generar empleo informal.

Enfatizó que es necesario abordar esta y otras problemáticas, y que “cualquier espacio político que gobierne el país a partir de diciembre debe reconocer el rol de la industria”. “Hay muchos que no lo reconocen o no lo conocen. Impulsar una economía que se integre al mundo, pero corrigiendo asimetrías, no nos entreguen de manos atadas. No tenemos aversión, tenemos que ver cómo nos integramos racionalmente, no de cualquier manera. Queremos una política industrial que podamos consensuar, no imponer”, amplió.

Finalmente, aseguró que desde su institución desean ser un país “que provea de oportunidades y horizontes a nuestros jóvenes. No hay mayor herida en una sociedad que ver la fuga de sus jóvenes. Ayudennos a arraigar esta industria, a hacerla cada vez más fuerte y a que la política y los demás factores de poder entiendan que sin industria no hay nación”.

Llamado a la unidad

Al hacer uso de la palabra, el titular de la UIER, Gabriel Bourdin, agradeció la presencia de las autoridades y que se haya elegido a Entre Ríos para celebrar el Día de la Industria. “Sabemos que somos una provincia de mitad de tabla pero siempre tenemos el horizonte de ser lo más ordenados posible y trabajar en pos de nuestro crecimiento”, dijo, y destacó los 20 años de vida del organismo a su cargo, el Día de la Industria y los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina.

Luego resaltó “la importancia de tender puentes en la búsqueda activa de consensos” con el fin de “forjar un camino hacia la estabilidad y el crecimiento sostenible. Nuestras empresas, nuestras comunidades y nuestro país anhelan que podamos navegar por estos desafíos con determinación y visión”. “La estabilidad económica no es una meta que podamos alcanzar de manera aislada, requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para tejer una red sólida de medidas y políticas coordinadas”, acotó.

Luego destacó el trabajo conjunto realizado con el gobierno provincial que permitió contar con una ley de promoción industrial competitiva y que tuvo el apoyo unánime de los legisladores. “Colaboramos todos en pos de este beneficio”, subrayó. E indicó que también se logró la ley de distritos industriales.

“Quiero agradecer la posibilidad del diálogo. Fuimos llamados, escuchados y nunca tuvimos una puerta cerrada en ninguna de las fuerzas políticas”, continuó diciendo Bourdin, al tiempo que destacó que se mejoraron las asimetrías tributarias y se generaron nuevas fuentes de trabajo. “Vamos a seguir invirtiendo en la provincia”, aseguró.

Finalmente, expresó: “Agradezco profundamente a cada uno por su compromiso con nuestra industria y por su dedicación al bienestar de nuestra nación. Juntos podemos ser la fuerza que cambie el rumbo y allane un camino más brillante que verdaderamente merecemos”.