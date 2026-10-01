La Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga (FUNDER) lanzó el ciclo de políticas públicas “Gobernar con Método”, una propuesta de formación y debate abierta a funcionarios, equipos técnicos y ciudadanos interesados en la gestión pública.

La iniciativa busca generar un espacio para analizar y elaborar propuestas vinculadas con las necesidades actuales de Entre Ríos, con especial atención al Departamento Diamante.

Según explicaron desde FUNDER, el ciclo apunta a fortalecer herramientas para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, además de promover el intercambio entre quienes participan de la gestión y ciudadanos interesados en los asuntos públicos.

La propuesta contempla encuentros destinados a abordar la gestión desde una perspectiva metodológica, con el objetivo de transformar el análisis de problemas en propuestas y herramientas concretas para la provincia.

Desde la organización señalaron que la intención es generar un espacio de participación para “pensar y armar propuestas concretas para la Entre Ríos de hoy y la que queremos construir”.

Inscripción

Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción disponible en línea.

Formulario de inscripción a “Gobernar con Método”

Sobre FUNDER

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga tiene su sede en Paraná y fue creada en 1990 por el licenciado Lucio Uranga. La institución señala entre sus objetivos contribuir al desarrollo económico, político y social de Entre Ríos y mantener la memoria del exgobernador Raúl Uranga, quien estuvo al frente de la provincia entre 1958 y 1962.

El ciclo “Gobernar con Método” se suma así a las actividades de la fundación vinculadas con el análisis de políticas públicas y la generación de propuestas para la provincia.