FUNDER realizará en Diamante el ciclo de políticas públicas para pensar propuestas para Entre Ríos
La Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga presentó “Gobernar con Método”, una propuesta dirigida a funcionarios, equipos técnicos y ciudadanos interesados en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. La iniciativa tendrá como eje el Departamento Diamante.
La Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga (FUNDER) lanzó el ciclo de políticas públicas “Gobernar con Método”, una propuesta de formación y debate abierta a funcionarios, equipos técnicos y ciudadanos interesados en la gestión pública.
La iniciativa busca generar un espacio para analizar y elaborar propuestas vinculadas con las necesidades actuales de Entre Ríos, con especial atención al Departamento Diamante.
Según explicaron desde FUNDER, el ciclo apunta a fortalecer herramientas para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, además de promover el intercambio entre quienes participan de la gestión y ciudadanos interesados en los asuntos públicos.
La propuesta contempla encuentros destinados a abordar la gestión desde una perspectiva metodológica, con el objetivo de transformar el análisis de problemas en propuestas y herramientas concretas para la provincia.
Desde la organización señalaron que la intención es generar un espacio de participación para “pensar y armar propuestas concretas para la Entre Ríos de hoy y la que queremos construir”.
Inscripción
Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción disponible en línea.
Formulario de inscripción a “Gobernar con Método”
Sobre FUNDER
La Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga tiene su sede en Paraná y fue creada en 1990 por el licenciado Lucio Uranga. La institución señala entre sus objetivos contribuir al desarrollo económico, político y social de Entre Ríos y mantener la memoria del exgobernador Raúl Uranga, quien estuvo al frente de la provincia entre 1958 y 1962.
El ciclo “Gobernar con Método” se suma así a las actividades de la fundación vinculadas con el análisis de políticas públicas y la generación de propuestas para la provincia.