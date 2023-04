Crespo.- El lunes 17 de abril arribaron a nuestra ciudad el secretario de Estrategia y Asuntos Militares de la Nación, Sergio Rossi, y la ingeniera Cecilia Conti, directora de Contralor de Material de Defensa. Estuvieron acompañados por el general de brigada Aldo Ferrari, comandante de la Primera División de Ejército, con asiento en Curuzú Cuatiá; y el coronel Mayor Héctor César Tornero, comandante de la Brigada Blindada Segunda, de la que depende el Destacamento de Vigilancia de Crespo. Presentaron la Directiva de Política de Defensa Nacional y el Fondo Nacional de Defensa (FonDef), creado en 2020 para impulsar inversiones en el área militar.

La actividad fue desarrollada por el sector peronista que se alinea tras la precandidatura a la intendencia del concejal Humberto Giménez.

Fuerzas armadas y producción

Previo a la charla en la unidad militar, Rossi dialogó con la prensa y destacó que se busca la participación activa del sector productivo nacional para generar equipamiento y servicios en un proceso constante de reinversiones en las Fuerzas Armadas argentinas. “El FonDef permite prever programas de adquisiciones, reparaciones, recuperación y modernización plurianuales. Eso es bueno para el Estado y para las FFAA, también debe serlo para la industria en condiciones de participar en programas de defensa. En todo el mundo la industria de la defensa es generadora de actividades de innovación”. Destacó que “en nuestro país, la industria militar ha sido generadora de desarrollo, innovación y empleo para los argentinos”.

Rossi recordó que “la semana pasada, Argentina concretó la exportación a Nigeria de un radar de fabricación nacional. Es un logro del cual los argentinos debemos estar muy orgullosos, como estamos orgullosos del Plan Nuclear. En Argentina nos querían vender radares, no según nuestras necesidades, si no según el afán del vendedor. Pero, hace 19 años Argentina fabrica sus propios radares. Ha encarado la radarización de su espacio aéreo a los fines del tránsito comercial, para vigilar objetos que vuelan sin declararse o para uso meteorológico. Una serie de radares de distinto tipo, que fabrica Argentina. No es poca cosa, es algo que hay que cuidar y lograr la participación de las empresas nacionales".

– En general, se habla del deterioro de inversiones en el sector militar durante las últimas décadas. ¿Eso se puede revertir con el FonDef?

-- Después de Malvinas, Argentina invirtió menos. No es solo lo del FonDef. Pudimos dictar la ley y promulgarla en un contexto donde estábamos conociendo la magnitud de la deuda, el covid, etcétera, aún antes de la guerra en Ucrania. Se pudo aprobar y lo que dice la ley se ejecutó en más del 95% del presupuesto asignado. Esto hay que lograr, que la gente lo comprenda, que se lo apropie para que no dependa de una política y de un gobierno; que si viene otro gobierno lo desarma. No es solo industria. Un dato: en enero de 2021 comenzó un programa para incrementar el número de soldados voluntarios en las fuerzas armadas. Para que tengan una idea. A fines del gobierno de Alfonsín (1989) la cantidad de efectivos del Ejército era de 6.500 oficiales, 19 mil suboficiales y 15 mil soldados, aún con el Servicio Militar Obligatorio. En 2022 se terminó con 28 mil soldados, y este año vamos a llegar a los 30 mil que nos planteamos como objetivo. Lo mismo en las demás armas. Esto quiere decir que hay unos 16 mil compatriotas de menos de 28 años, que se incorporaron, en una modalidad de trabajo en el Estado Nacional que, además del estado militar les brinda capacitación laboral.

Para emprendedores

Por su parte, el concejal Giménez dijo que “al principio de mi gestión como concejal, nos empezamos a reunir, fuimos dos o tres veces a Buenos Aires, para traer esta temática. Conocemos de la fuerza laboral y el emprendedurismo de la gente de Crespo. Además de la capacidad en dinero, hace falta materia gris, y sabemos que Crespo la tiene de sobra. Finalmente, pudimos concretar con el secretario Rossi esta charla. Estuvimos con empresarios del Parque Industrial y se mostraron muy interesados. Pretendemos que se sumen porque sabemos de la importancia y lo que genera en mano de obra la actividad militar”.