Rosario. – En el marco del Seminario ACSOJA 2025, que tuvo lugar en la Bolsa de Comercio de Rosario, funcionarios nacionales expusieron sobre los alcances de la reciente decisión del Gobierno de reducir a cero, de manera transitoria, los derechos de exportación. La medida, destacaron, busca consolidar la estabilidad macroeconómica y “sacarle el pie de encima” al sector productivo.

El panel titulado “Derechos de Exportación”, moderado por Javier Cervio (BCR), reunió a Juan Pazo (titular de Arca), Pablo Lavigne (secretario de Coordinación de Producción) y Martín Vauthier (Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE).

Una señal de respaldo al campo

Pazo subrayó que la decisión de bajar retenciones tiene como objetivo generar equidad y dinamizar la economía, favoreciendo el acceso a financiamiento para maquinaria, insumos y vehículos. “El Gobierno ve al campo como un aliado y no como un enemigo. Ante una dificultad optó por bajar impuestos y no por medidas restrictivas”, afirmó.

En la misma línea, Vauthier señaló que la rebaja de retenciones constituye una señal clara de confianza hacia el sector. “No es un costo sino un gesto en el sentido de bajar impuestos y reforzar la credibilidad. El impacto se va a ver en más inversión, mayor actividad en el interior, renovación de equipos e insumos, y mejores condiciones de financiamiento gracias a la reducción del riesgo país”, destacó.

El directivo del BICE hizo hincapié en que el equilibrio fiscal y la recomposición del balance del Banco Central son pilares de la estrategia oficial: “Nuestro programa desde el primer día apuntó a recuperar la credibilidad y estabilizar la macroeconomía”.

Desregulación y apertura de mercados

Por su parte, Pablo Lavigne remarcó que la baja de retenciones se inscribe en un programa más amplio de desregulación. “Nosotros heredamos una economía totalmente complicada, donde cada decisión estaba distorsionada por impuestos o trabas. Lo que estamos haciendo es devolver previsibilidad, abrir mercados y sacar problemas de encima al productor. Este debe ser el Gobierno que más ha intentado resolverle cuestiones al agro”, sostuvo.

Lavigne explicó además que la medida tendrá vigencia hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar un tope de ventas de 7.000 millones de dólares, aunque dejó en claro que la intención oficial es sostener un sendero de reducción de retenciones “consistente en el tiempo”, siempre en función del equilibrio macroeconómico.

Confianza en un escenario político complejo

Finalmente, Vauthier resaltó que el anuncio se hizo en un momento clave: “La credibilidad es el activo más importante que tiene un hacedor de política. Esta medida busca consolidarla y dar señales de continuidad en un contexto político con tensiones”.

Con el mensaje transmitido en ACSOJA 2025, el Gobierno busca ratificar que el agro es considerado un socio estratégico en el proceso de recuperación económica y que la política de desgravación impositiva se concibe como motor para sostener la inversión y la actividad productiva en todo el país.