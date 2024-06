En diálogo con Paralelo 32, el director del ente interprovincial arquitecto Eduardo López Segura, explicó las medidas que está tomando: concesionar los servicios del complejo social y turístico; revisar contratos de telefonía e internet; jubilar personal en edad límite o con discapacidad, eliminar horas extras, recuperar vehículos en abandono, entre otras ideas.

– ¿Cuáles son los objetivos y metas por los que fue nombrado por el gobernador Frigerio?

-- La consigna fue ‘achicar la planta de personal y achicar costos’. Achicar la planta es más difícil porque hay una estabilidad legal. Pero, ¿qué hacemos? Vemos la gente a punto de jubilarse y no se jubila. Ahí tenemos ocho personas. Después, tenemos gente con problemas de salud, para ver jubilación por discapacidad. Tuvimos gente que no venía a trabajar y les aplicamos el protocolo. La idea es seguir achicando personal, pero siempre que no provoque conflictos. Esa fue la idea. Estamos bajando costos terriblemente.

Y pasó a nombrar: se bajaron 8 millones de pesos en horas extras eliminadas; se sacaron teléfonos a quienes no los necesitan para trabajar; también costos de internet, haciendo una compulsa de valores. Sobre internet, L. Segura explicó que hay línea directa desde el club El Plumazo, desde la antena de Claro que está allí y transmite directamente al Túnel.

En la parte de Salud, tenemos en el complejo la ART con un médico y una enfermera, que es empleada del Túnel, que solo trabaja de 7 a 13. Fuera de ese horario no está si hay una urgencia que atender. “La idea es que la enfermera cumpla tareas administrativas, en Seguridad e Higiene; y cuando viene el médico una hora diaria, según exigencia de la ART, la enfermera le lleva el parte diario”, dijo. Además, hay una empresa contratada para servicios de ambulancia, cuando son necesarios.

Complejo social

Otra cuestión, que tiene resistencia del gremio de trabajadores del Túnel Subfluvial, es concesionar el complejo social para tener un comedor que trabaje viernes, sábado y domingo. También espera L. Segura que el comedor consiga tener clientes cautivos con alojamiento en el complejo. “El año pasado estuvieron 70 mil personas en el complejo y no dejaron nada, salvo un bono contribución de cien pesos”, subrayó y agregó: “Gastamos, gastamos y gastamos, pero no tenemos ingresos por el complejo”.

“El complejo social tiene un costo actual de 24 millones de pesos mensuales, que llega a 39 millones por la asignación de empleados nuestros que deberían estar trabajando en el Túnel. De luz, son 1,7 millones de pesos en la factura del complejo. Achicamos y ahora, ese gasto no va más”, comentó el entrevistado.

Peaje y aumentos

Además del cobro de peaje, que es el gran ingreso del ente autárquico, otras entradas son una concesión a Telecom por el uso de espacio para una antena y fibra óptica. “Son extras que suman”, dice el director. En materia de peaje, L. Segura explicó que está tratando de convencer a legisladores y funcionarios que el peaje debe incrementarse siguiendo el aumento del combustible en forma automática. “Cuando aumenta la nafta, sube el peaje en la misma medida”, agregó. Señaló que ahora la suba está controlada a nivel político y se necesitan acuerdos interministeriales en Santa Fe y en Entre Ríos, lo que dificulta los incrementos automáticos que la situación inflacionaria exige implementar. “Pequeños aumentos mensuales siguiendo el combustible y no grandes sacudones cada tres o cuatro meses, que impactan más en los usuarios”, comentó. “Usar el combustible como referencia lo hacen en las multas la policía y los municipios”, ejemplificó.

– En tiempos de baja circulación, cae la recaudación de peaje, como ahora. ¿Qué hacen?

-- Esa es mi desesperación cuando digo ‘muchachos, hay que aumentar el peaje’. Porque el combustible sigue aumentando y baja la cantidad de vehículos que pasan por el Túnel. O sea, tenemos que hacer un equilibrio para saber qué gastos encarar este año. Ahora, sacamos una licitación para repavimentar rampas de ingreso al túnel. Ahí estamos reservando dinero para esa obra; la terminamos y seguimos en el lado de Santa Fe. Después, asfaltar a nuevo dentro del túnel, delimitar líneas, poner tachas refractarias, aggiornar toda la iluminación y ver qué hacer con los azulejos que están desde la inauguración en 1969. Después, viene toda la renovación informática en paralelo; y el parque solar.

– Reciben aportes de los Estados provinciales.

-- No. Nosotros no pedimos nada. Le digo más, para la publicidad damos un monto y el Estado distribuye la publicidad con criterios uniformes en todos los medios. Ni siquiera tenemos injerencia en decidir las empresas publicitarias.