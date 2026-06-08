Las fuerzas ucranianas y rusas participaron en intensos combates calle por calle en la ciudad oriental de Sievierodonetsk el lunes, cuando el presidente de Ucrania dijo que las tropas rusas también tenían la intención de capturar la ciudad clave del sureste de Zaporizhzhia.

La situación en Sievierodonetsk estaba “cambiando de hora en hora”, según el jefe de la administración de la ciudad, Oleksandr Stryuk, que habló por televisión.

El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que las fuerzas ucranianas tenían “todas las posibilidades” de hacerse con el control de la ciudad.

Su evaluación se produjo después de que el gobernador regional de Luhansk, Serhiy Haidai, sugiriera que Ucrania había perdido terreno.

Haidai dijo: “Nuestros defensores lograron emprender un contraataque durante cierto tiempo. Liberaron casi la mitad de la ciudad. Pero ahora la situación ha vuelto a empeorar un poco para nosotros”.

Tanto Rusia como Ucrania afirman haberse infligido enormes bajas entre sí.

Zelenskyy dijo en una conferencia de prensa el lunes que las tropas rusas también tenían la intención de capturar Zaporizhzhia, en el sureste, para permitirles avanzar más cerca del centro del país.

“El enemigo quiere… ocupar la ciudad de Zaporizhzhia”, dijo Zelenskyy. La ciudad es un centro industrial con una población antes de la guerra de más de 700.000 personas.

El líder ucraniano dijo el lunes que recibió la confirmación del primer ministro británico, Boris Johnson, “de un nuevo paquete mejorado de apoyo a la defensa”, y que los dos discutieron formas de desbloquear los puertos ucranianos y evitar una crisis alimentaria.

Gran Bretaña anunció el lunes que enviará sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple M270 que pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la artillería rusa de largo alcance arrasa ciudades y mata a civiles inocentes”, dijo Johnson.

Zelenskyy dijo en su discurso de video nocturno el lunes: “Estoy agradecido con el primer ministro Boris Johnson por la comprensión completa de nuestras demandas y la preparación para proporcionar a Ucrania exactamente las armas que necesita para proteger la vida de nuestro pueblo”.

Ben Wallace, secretario de Defensa de Gran Bretaña, dijo que el apoyo a Ucrania debe cambiar a medida que cambian las tácticas de Rusia, y que los nuevos sistemas de cohetes “permitirán a nuestros amigos ucranianos protegerse mejor contra el uso brutal de la artillería de largo alcance, que las fuerzas de Putin han usado indiscriminadamente para arrasar ciudades.” Wallace se refería al presidente ruso Vladimir Putin.

Putin advirtió que Moscú alcanzaría objetivos “que aún no hemos alcanzado” si Occidente sigue adelante con sus planes de enviar sistemas de cohetes de largo alcance a Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo la semana pasada que Estados Unidos planea enviar al gobierno de Kyiv 700 millones de dólares en armamento nuevo que incluye cuatro sistemas de cohetes de mediano alcance guiados con precisión, helicópteros, sistemas de armas antitanque Javelin, radares, vehículos tácticos, repuestos partes y más.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció el lunes nuevas sanciones contra 61 ciudadanos estadounidenses en respuesta a lo que llamó “sanciones estadounidenses en constante expansión”.

Los que figuran en la lista incluyen a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y al director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings.