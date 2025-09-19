Los candidatos a legisladores nacionales por Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel y Andrés Sabella, fueron recibidos por integrantes de la comisión directiva de una entidad comercial para evaluar la situación actual del sector y las problemáticas que atraviesan los comerciantes en el contexto económico actual.

Durante el encuentro se plantearon inquietudes vinculadas a la fuerte caída del consumo interno, que repercute directamente en las ventas, así como el aumento de los costos de los servicios públicos y los alquileres, factores que complican la sustentabilidad de muchos negocios.

Los dirigentes de la institución remarcaron que la coyuntura obliga a trabajar de manera conjunta en la búsqueda de herramientas que fortalezcan la actividad económica y permitan sostener el empleo.

En ese marco, los candidatos de Fuerza Entre Ríos destacaron la importancia de mantener un diálogo permanente con los sectores productivos y comerciales, y expresaron su compromiso de trasladar estas problemáticas a la agenda legislativa nacional.