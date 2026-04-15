La ciudad de Crespo atraviesa un intenso temporal que ya dejó un acumulado de 124 milímetros de lluvia (medición de Bomberos Voluntarios), según informaron desde la Municipalidad y los organismos que integran Defensa Civil.

A pesar de la magnitud de las precipitaciones, hasta el momento no fue necesario evacuar a vecinos, aunque sí se desplegó un amplio operativo de asistencia en distintos puntos de la ciudad.

Operativo en marcha

Cuadrillas municipales, junto a los Bomberos Voluntarios Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo, trabajan en el desagote de patios de viviendas particulares y en la distribución de bolsas de arena para evitar el ingreso de agua en al menos una decena de hogares.

En paralelo, se llevan adelante tareas de destape de alcantarillas tanto en calles urbanas como en sectores de rutas cercanas que se encuentran colapsados o anegados por la gran cantidad de agua acumulada.

Además, personal de la Guardia Urbana Municipal realiza relevamientos sobre postes y tendidos eléctricos afectados, con el objetivo de dar aviso a las empresas correspondientes y señalizar las zonas para restringir la circulación y prevenir accidentes.

Alerta por lluvias en la región

El fenómeno meteorológico no se limita a Crespo, sino que afecta a gran parte del centro y litoral del país. Las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúan bajo alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, debido a lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad.

Recomendaciones a la población

Desde el municipio reiteraron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Colocar las bolsas de residuos en los cestos

Retirar de la vía pública objetos que puedan obstruir desagües

Mantener limpias canaletas y sistemas pluviales domiciliarios

Evitar circular por calles y rutas, especialmente en zonas anegadas

No tocar postes de luz ni árboles durante la tormenta

Asimismo, se recomienda permanecer en lugares seguros ante lluvias intensas o fuertes ráfagas de viento.

Teléfonos de emergencia

Las autoridades recordaron los canales disponibles ante cualquier situación: