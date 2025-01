“El peronismo, después de largos años de ser oficialismo, se encuentra en una etapa de acomodamiento, de diálogo de todos los sectores internos y de posibilidad de participación para todos”, sostuvo el dirigente, en declaraciones al programa “A quien corresponda” de Radio Plaza de Paraná. En ese marco, sostuvo que desde su responsabilidad como presidente municipal “la herramienta más importante que el peronismo tiene para ofrecer a la sociedad es la gestión que la gente espera de nosotros”.

Respecto al rol opositor que asumió el PJ a nivel nacional y provincial, Fuertes considera que se trata de una “situación política novedosa” que ha venido a colocar “en un pie de igualdad todos los sectores y, hacia adelante, se imponen dos objetivos primordiales, que creo toda fuerza política busca: una lista de consenso y, en caso de no darse, una interna donde se intercambian opiniones con una posterior unidad de cara a la elección general”.

Ante la intención del gobierno nacional de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el intendente opinó por radio, que el peronismo deberá evaluar qué tipo de herramientas utilizar “para llevar adelante un proceso de selección de candidatos, que puede ser mediante una interna cerrada o una instancia abierta, a través de un congreso, pero claramente la herramienta de las PASO es superadora de todo lo conocido hasta al momento”.

Puede interesarte

En relación con la figura de Cristina Fernández como máxima autoridad del partido y cómo puede incidir en el armado de listas provinciales, el dirigente manifestó que más allá del rol de la exmandataria “hay una conducción colegiada y consensuada, donde hay elementos del peronismo que conduce Sergio Massa, del peronismo entrerriano, que como dice la frase que acuñó la intendenta de Paraná, Rosario Romero, de la construcción de un peronismo a la entrerriana, y yo particularmente en esa conducción del PJ nacional participo en nombre de un peronismo a la entrerriana, donde hemos dirimido claramente que no vamos a permitir nuevamente ninguna imposición de candidaturas desde Buenos Aires y, en mi caso particular, donde empecemos otra vez con eso de llamar por teléfono para poner candidatos que no se representan ni a sí mismos, ni siquiera voy a participar de la elección”.

“Tenemos que llevar adelante una construcción política liderada con justicialistas, que tengan representación territorial, hayan sido de alguna manera ratificados por su gente y hacer una construcción, que, por supuesto que debe ser generosa”, transmitió Fuertes como anhelo, en el cual incluyó “la expresión de todos los sectores”, pero recalcando que “no se deben asumir directrices por fuera de Entre Ríos, por motivos de dignidad política y federalismo”.