El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo manifestó su "más enérgico rechazo" a una reciente campaña promocional del Nuevo Banco de Entre Ríos (BERSA), mediante la cual la entidad financiera ofrece beneficios y herramientas de financiamiento para realizar compras en una plataforma internacional de comercio electrónico.

A través de un comunicado enviado a Paralelo 32, la institución expresó su preocupación por considerar que esta estrategia comercial incentiva el consumo de productos importados y desvía el poder de compra de los entrerrianos hacia el exterior, en detrimento de los comercios, industrias, emprendedores y pequeñas y medianas empresas de la provincia.

"Un mensaje equivocado para el sector productivo"

Desde la entidad sostuvieron que resulta "inadmisible" que el principal agente financiero de la provincia utilice recursos comerciales para promover compras fuera del circuito económico local, especialmente en un contexto de retracción del consumo y dificultades para el sector.

"El comercio entrerriano atraviesa una de las coyunturas más difíciles de las últimas décadas, con caída de las ventas, aumento de los costos y una creciente presión competitiva", señalaron.

En ese sentido, afirmaron que la decisión del banco representa "un mensaje profundamente equivocado" para quienes generan empleo, pagan impuestos e invierten diariamente en Entre Ríos.

El rol de los comercios en las promociones del banco

Otro de los puntos destacados en el comunicado hace referencia al vínculo histórico entre el banco y los comercios adheridos a sus programas de beneficios.

El Centro Comercial recordó que, desde hace años, son los propios comerciantes quienes realizan un importante esfuerzo económico para sostener las promociones que ofrece el BERSA, resignando parte de su rentabilidad para brindar descuentos y facilidades de pago a los consumidores.

"Resulta incomprensible que la misma entidad que solicita ese acompañamiento destine ahora su estructura comercial a favorecer operaciones que no generan empleo en Entre Ríos, no fortalecen la producción provincial y reducen la circulación del dinero dentro de nuestra economía", expresaron.

Reclamo al Directorio del BERSA y al Gobierno provincial

La institución consideró que la política comercial implementada contradice el compromiso que debería asumir una entidad con fuerte presencia pública y estrecha vinculación con el Estado provincial.

En ese marco, solicitó públicamente al Directorio del Nuevo Banco de Entre Ríos que revise de manera inmediata la campaña y explique cuáles fueron los fundamentos para impulsar una estrategia que, según sostienen, afecta objetivamente al comercio entrerriano.

Además, reclamó una definición del Gobierno de Entre Ríos, al considerar que, por su relación institucional con el agente financiero provincial, debe expresar una posición clara respecto de una medida que impacta sobre uno de los sectores que mayor empleo privado genera en la provincia.

Plantean revisar la relación institucional con el banco

El Centro Comercial de Crespo también planteó la necesidad de revisar integralmente el vínculo institucional entre el sector comercial y el BERSA.

Según indicó, considera necesario evaluar la continuidad de las acciones conjuntas y de las operaciones financieras con una entidad que, a su entender, adopta decisiones que terminan compitiendo directamente con los mismos comercios que durante años acompañaron su crecimiento y participaron activamente de sus campañas promocionales.

"Defender el comercio local es defender el desarrollo"

En el tramo final del documento, la entidad remarcó que cada compra realizada en un comercio entrerriano contribuye a sostener puestos de trabajo, generar inversiones, fortalecer la actividad económica y aportar recursos para financiar servicios públicos como salud, educación, seguridad e infraestructura.

"Promover el consumo fuera de ese circuito significa debilitar las posibilidades de desarrollo de nuestra propia provincia", advirtieron.

Finalmente, el Centro Comercial reafirmó su compromiso con la defensa del sector comercial local y expresó su expectativa de que las instituciones con responsabilidades estratégicas para el desarrollo económico de Entre Ríos actúen con el mismo compromiso en favor de la producción, el empleo y las empresas de la provincia.