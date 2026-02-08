Nogoyá.– Lo que comenzó como una distendida tarde de domingo, terminó en un despliegue policial de magnitud para frenar lo que ya es un reclamo constante de la sociedad: el evidente incumplimiento a las normas de tránsito y la falta de respeto a la vida ajena. Entre 60 y 70 motociclistas pretendieron copar las Rutas 12 y 26, transformando el espacio público en un ruidoso escenario que tuvo como protagonistas los famosos escapes libres de motos de escasa cilindrada, en su mayoría de 110 c.c. y 125 c.c.

Ya el reclamo estaba instalado en la sociedad, en las tardes y noches son habituales “las vueltas” de estas motocicletas que parecen iniciar una competencia para determinar cual hace más ruido o contra explosiones con el escape. Muchas de ellas han sido retenidas por personal policial, pero otras continúan con su imprudente accionar.

El pasado domingo, Nogoyá fue punto de encuentro de una masiva caravana, pero a diferencia de otras oportunidades, la policía no solo se limitó a la disuasión. Se realizó un seguimiento preventivo y se registraron pruebas fílmicas estratégicas. Este "patrullaje digital" permitió documentar las maniobras de quienes, bajo la protección del grupo, realizaban pruebas de destreza y velocidad que pusieron en riesgo a familias enteras que transitaban por la zona. El registro de videos no tardó en llegar por parte de la sociedad que, mientras realizaba su paseo dominguero, observó como estas motocicletas atravesaron la ciudad desde Ruta 12 hacia Ruta 26.

La detención de dos jóvenes de 19 años en el camino a Montoya —ambos de Maciá— confirma que Nogoyá está siendo utilizada como punto de encuentro para este tipo de juntadas no autorizadas. Sin embargo, la respuesta judicial fue contundente, habilitando al personal policial a realizar el secuestro de los teléfonos celulares de los detenidos.

La situación judicial de los detenidos

La imputación por el Artículo 193 bis del Código Penal eleva el hecho de una simple contravención municipal a un delito penal. Esto significa que los involucrados ahora enfrentan antecedentes que pueden marcar su futuro legal.

Desde la Jefatura se emitió un mensaje claro confirmando que la investigación sigue abierta. El análisis pormenorizado de los videos busca identificar cada patente y cada rostro. Para los que lograron escapar en la confusión de la tarde, la tranquilidad podría ser temporal; las notificaciones judiciales y los pedidos de secuestro de las unidades participantes se tramitarán en los próximos días.

La comunidad de Nogoyá, agotada por la contaminación sonora y la peligrosidad de estas "hordas", pide por una etapa de mayor rigor sobre quienes confunden la libertad con la irresponsabilidad vial.

El movimiento Stunt, una moda en auge

Stunt, es un término inglés que hace referencia a la acrobacia o hazaña arriesgada. En nuestra ciudad, están agrupados mediante redes sociales y grupos de whatsapp, y a la juntada del pasado domingo la denominaron “Domingrau”. Sin ningún tipo de limitación, se subieron videos de la caravana realizada en boulevard Sarmiento.

Este tipo de concentraciones contempla no solo la caravana, sino que hay momentos para la acrobacia callejera sobre las motos.

En algunos países esta conducta se ha formalizado y legalizado, pero en nuestro país, ni la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo ni la Federación Argentina de Motociclismo reconocen al stunt como una disciplina. No hay torneos o competencias oficiales de este tipo de destrezas, tampoco lugares donde entrenar.