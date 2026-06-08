Lib. San Martín- La “Campaña Compre Local” que organiza el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Libertador San Martín, juntamente con más cincuenta comercios adheridos, está transitando el segundo mes de la campaña, para sortear y premiar a sus clientes.

Está proyectada de septiembre a diciembre, con la consigna “Gane Comprando Local”.

Se sortean más de $ 10.000 pesos en premios entre los clientes que asisten a los comercios adheridos y luego de su compra, cualquiera sea el monto, completan un cupón para el sorteo del mes.

Satisfacción

Paralelo 32 dialogó con el presidente del Centro Comercial de Libertador, Reinaldo Reichel, quien se manifestó satisfecho por la cantidad de cupones que participaron del sorteo de septiembre y la buena participación de comercios de variados rubros. Explicó cómo surgió, cómo funcionan los premios para los clientes e incluso que proyectan llegar a diciembre y premiar también a los comercios que logren el “Mejor Arreglo Navideño”.

Dijo que, “teníamos programado arrancar con la campaña en abril, pero por la cuarentena por la pandemia no se pudo. Al ir normalizándose el movimiento comercial, decidimos darle inicio en septiembre”.

Respecto a cómo lo organizaron, explicó que cada comercio que adhiere a la campaña aporta un dinero, el cual forma un pozo común para ser sorteado en órdenes de compra. Por otro lado, el Centro Comercial se hizo cargo de la folletería, el diseño y la promoción.

Se imprimieron cupones que están distribuidos en los comercios y “la compra no tiene condiciones de mínimos ni máximos, por lo que compre y todas las veces que compre”, completan los datos y cada comercio los va guardando hasta fin de mes, en que se juntan en una caja para el sorteo público en órdenes de compra.

Positivo

Reichel destacó que el primer mes (septiembre) fue muy positivo, pensamos seguir así hasta diciembre inclusive”, afirmó.

El Centro Comercial apunta terminar bien el año y apuesta a darle continuidad a lo que por muchos años se viene haciendo, que es “premiar a los comercios que mejor arreglo tengan para navidad”, sobre una base artesanal, creativa, de buen gusto y diseño del nacimiento de Jesús.

Frente al riesgo actual del aumento de casos positivos de covid-19 en la localidad, indicó que “Todos los comerciantes están expuestos, nadie está exento de contagiarse o tener contacto estrecho con alguien. Si eso sucede, se tiene que aislar y se cierra el negocio por lo menos dos semanas, como ha ocurrido. Les pedimos que extremen cuidados, evitando irresponsabilidades para no volver hacia atrás”.