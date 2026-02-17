El costo de una canasta de alimentos y bebidas para una familia tipo registró en enero una diferencia superior a los $113.000 entre la provincia más cara y la más económica del país, según el último informe del “Changuito Federal” elaborado por la consultora Analytica.

El relevamiento, basado en precios online de productos de primera marca para garantizar comparabilidad, ubicó a la región Patagónica como la de valores más elevados, mientras que el Noreste (NEA) y el Noroeste (NOA) continúan mostrando los precios nominales más bajos.

En términos absolutos, Santa Cruz se consolidó como la provincia más costosa para abastecerse, con una canasta mensual de $911.587. El ranking de los distritos más caros está dominado por la Patagonia: Chubut ($903.640), Tierra del Fuego ($891.399), Rio Negro ($887.034) y Neuquen ($867.078).

En contraste, Misiones presentó el “changuito” más económico con $798.252, seguida por La Rioja ($807.716) y Chaco ($808.958).

En cuanto a la evolución mensual, Chubut y Entre Rios encabezaron los aumentos en enero con subas del 3%, mientras que Catamarca registró el menor incremento (0,9%). Incluso algunas jurisdicciones, como Misiones y San Juan, mostraron leves bajas nominales frente a diciembre.

El informe también analizó el peso de la canasta sobre los ingresos. Pese a que la Patagonia presenta los precios más altos, el impacto relativo es menor debido a los mayores salarios. En esa región, una familia destina en promedio el 15,7% de la suma de dos salarios privados registrados para cubrir la canasta. En el Norte, en cambio, aunque los precios son más bajos, el gasto representa el 29,7% de los ingresos familiares: casi el doble de esfuerzo salarial para adquirir los mismos productos.

Entre los artículos que lideraron los aumentos se destacó el aceite de girasol, con subas de entre el 3% y el 5%; la hamburguesa, con incrementos del 4% al 7%; y las salchichas, con alzas de entre el 2% y el 4%. Por su parte, la docena de huevos se mantuvo estable en la mayoría de las provincias, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires, donde registró una baja del 1,3%.

El informe refleja así las marcadas asimetrías regionales en el costo de los alimentos y en el esfuerzo que deben realizar las familias argentinas para sostener su consumo básico.