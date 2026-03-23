Más de 200 enfermeros y estudiantes de la carrera de toda la provincia participaron de la primera instancia formativa del año. Fue impulsada por la Dirección General de Enfermería del Ministerio de Salud y organizada junto a los hospitales Doctor Domingo Cúneo (geriátrico) y Doctor Fermín Salaberry, de la ciudad.

El eje central de la jornada, que se desarrolló el pasado miércoles 18 de marzo en el Cine Teatro Victoria, fue "El ejercicio profesional: un camino de actualización en la atención sanitaria", y bajo esta premisa se presentaron diferentes ponencias y talleres orientados a actualizar los conocimientos del personal de enfermería y estudiantes participantes.

En esta primera instancia se desarrolló un temario específico y diverso, a cargo de expertos, que abarcó desde los aspectos clínicos y legales ante la violencia sexual -con exposiciones del médico pediatra Cristian Maldonado, del equipo de la Dirección Materno Infanto Juvenil, y el fiscal coordinador de la Unidad Especializada en Género y Violencia de Género, Leandro Dato- hasta la restricción espinal (uso de tablas y collar según consenso 2021) -a cargo del director de Emergencias de Entre Ríos, José Cáceres- y el liderazgo consciente, propuesta llevada adelante por las licenciadas Alejandra Castillón y Romina Murúa.

El director general de Enfermería, Martín Nani, destacó la respuesta a la convocatoria: "Tuvimos más de 200 asistentes, entre enfermeros, estudiantes y otros profesionales de la salud, lo cual se condice con el objetivo de llegar al mayor número posible de agentes, para lo cual se prevé replicarlas en diferentes puntos de la provincia".

Asimismo, Nani refirió que cada localidad, de acuerdo a las problemáticas vigentes y de interés, solicita las temáticas de los conversatorios. De esta manera, la cartera sanitaria fortalece las acciones para mejorar la calidad de atención de la población entrerriana teniendo en cuenta las necesidades reales de cada lugar.

Finalmente, el referente adelantó que el ciclo continuará con una actualización sobre jurado de concurso, el 15 de abril en Paraná, y se prevén nuevas capacitaciones en mayo, julio, septiembre y noviembre, además de las instancias que se desarrollan en las reuniones de gestión mensuales.

Con una amplia convocatoria, más de 200 enfermeros, estudiantes y profesionales de la salud de distintos puntos de la provincia participaron de la primera instancia formativa del año, impulsada por la Dirección General de Enfermería del Ministerio de Salud.

La actividad se llevó a cabo el pasado miércoles 18 de marzo en el Cine Teatro Victoria y fue organizada de manera conjunta con los hospitales Doctor Domingo Cúneo (geriátrico) y Doctor Fermín Salaberry, ambos de la ciudad. La jornada tuvo como eje central “El ejercicio profesional: un camino de actualización en la atención sanitaria”.

Bajo esta consigna, se desarrollaron diversas ponencias y talleres orientados a fortalecer y actualizar los conocimientos del personal de enfermería y de quienes se encuentran en formación.

El temario abordó una amplia variedad de contenidos específicos, dictados por especialistas. Entre ellos, se destacaron los aspectos clínicos y legales ante situaciones de violencia sexual, con exposiciones a cargo del médico pediatra Cristian Maldonado, integrante del equipo de la Dirección Materno Infanto Juvenil, y del fiscal coordinador de la Unidad Especializada en Género y Violencia de Género, Leandro Dato.

Asimismo, se presentaron contenidos vinculados a la restricción espinal —incluyendo el uso de tablas y collar cervical según el consenso 2021—, a cargo del director de Emergencias de Entre Ríos, José Cáceres. También se abordó la temática del liderazgo consciente, mediante una propuesta desarrollada por las licenciadas Alejandra Castillón y Romina Murúa.

El director general de Enfermería, Martín Nani, valoró la participación alcanzada y destacó que “más de 200 asistentes, entre enfermeros, estudiantes y otros profesionales, acompañaron la jornada, lo cual refleja el objetivo de llegar al mayor número posible de agentes”. En ese sentido, adelantó que estas instancias formativas serán replicadas en diferentes localidades de la provincia.

Además, el funcionario explicó que cada comunidad propone los temas a tratar en función de sus necesidades y problemáticas actuales, lo que permite diseñar capacitaciones específicas y fortalecer la calidad de atención en el sistema de salud entrerriano.

Por último, Nani anticipó que el ciclo de formación continuará el próximo 15 de abril en Paraná, con una actualización sobre jurado de concurso. También se prevén nuevas capacitaciones en los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre, además de las instancias que se desarrollan en el marco de las reuniones mensuales de gestión.