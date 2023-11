Victoria.- El ex Secretario de Desarrollo Social de la municipalidad Carlos Schultheis, fue sobreseído en una causa por presunto delito de defraudación a la administración pública, a raíz de compras de carne realizadas para comedores escolares. Los ediles Víctor Sanzberro y Carla Almada (Frente Creer ER), pusieron bajo sospecha esas compras en declaraciones a una radioemisora, y el fiscal, que lo oyó, actuó de oficio. El hecho sobre el que se basó el expediente, se produjo en el transcurso del año 2019, además dentro de la causa quedaron imputados los proveedores Pedro Frías y Zulema Berón, que también fueron sobreseídos, tras soportar durante tres años la carga de una acusación grave.

Al respecto, el funcionario designado por el Intendente Domingo Maiocco, explicó a Paralelo32 que durante 5 años trabajó en el área llevando adelante tareas administrativas y de gestión, pero decisiones tomadas para mejorar la calidad de la dieta de los comedores fueron cuestionadas, inclusive sospechadas como irregulares por parte concejales de la oposición. “Durante ese período incorporamos una nutricionista quien comprobó que los productos cárnicos –que estaban adquiriendo– no eran los adecuados para la alimentación de chicos”. Sostuvo que la mercadería en cortes, o picada, tenía demasiada grasa, no cumpliendo con los requerimientos desde el punto de vista dietético.

Ante esta observación, desde la cartera comenzaron a comprar carne de mejor calidad y, obviamente, de mayor costo. Esto fue cuestionado por los mencionados concejales de la oposición, el tema llegó a la justicia y el Fiscal Eduardo Guaita estuvo a cargo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

En diálogo con Paralelo32, Schultheis consideró que si bien la resolución del caso llevó 3 años, un tiempo demasiado extenso, se pudo colectar una cantidad importante de pruebas que permitieron llegar a la conclusión de que los procedimiento se hicieron dentro del marco legal y en forma transparente.

En otro orden comentó que, desde que dejó la función pública, no ha mantenido contacto con el Intendente Maiocco. Con un gesto de disgusto expresó “en este episodio el presidente municipal habrá tenido sus razones, pero me dejó de lado y me soló la mano”. A criterio de Schultheis, tendría que haber esperado el resultado de la investigación judicial, pero en forma personal decidió destituirme del cargo sin esperar el fallo del tribunal, que actualmente ratifica que las cosas se hicieron legalmente y con transparencia.

Fallo

En 7 carillas el pasado 30 de octubre el Juez Alejandro Calleja emitió el fallo, a continuación transcribimos algunos párrafos de la sentencia:

“….En esa inteligencia, la completa investigación llevada adelante ha podido establecer con precisión cómo se desarrollaba el sistema licitatorio municipal desde las manifestaciones del personal de carrera que intervenía directamente en todo el trámite contable y legal, pudiéndose destacar que el Ministerio Público Fiscal no observó irregularidades en los Exptes. cuestionados, ni mucho menos constancia o evidencia de que se hubieran puesto de acuerdo las partes sospechadas para afectar al estado municipal, agregando a su análisis que tampoco se puede concluir que hayan existido precios por encima del valor de referencia que respondan a un comportamiento defraudatorio por parte del Funcionario Shultheis con la supuesta anuencia o colaboración de los comerciantes”.

“En la dirección indicada se vuelve necesario acudir a los elementos del tipo penal elegido inicialmente por la acusación de Fraude a la Administración Pública, y conforme a la prueba analizada, bien vale expresar y concluir que la norma del art. 174, inc. 5° del Código Penal requiere la concurrencia de "perjuicio" o daño directo sobre los bienes pertenecientes a la administración, circunstancia que en modo alguno se ha configurado en las licitaciones referenciadas”

Parte resolutiva

En la parte resolutiva el magistrado expresa “Dictar auto de sobreseimiento en favor de Pedro Ricardo Frías, Zulema Beatríz Beron, y Carlos Alfredo Schultheis, ya filiados, por los delitos de defraudación a la administración pública y administración infiel previstos en los arts. 174, inc. 5° y 173, inc. 7° del código penal, de conformidad al art. 397, inc. 1° del cpp, declarando el proceso no afecta el buen nombre y honor de los imputados”.