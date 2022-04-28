Crespo.- “En mí, fue mi mamá la que fue sembrando la semilla de la música”, comenzó Contando Elizabeth Papalardo en el diálogo entablado con Paralelo 32. “Mis abuelos eran de Mallorca en España, así que siempre en los festejos había una gaita, guitarra, y se cantaba en mallorquín. Si bien no sé la lengua, y no viví la época de mis abuelos, pero sí a través de mis tíos y familiares seguían con eso. Mi mamá cantaba mucho, así que creo que ella fue sembrando esa semilla”, contó la entrevistada.

Elizabeth es oriunda de Buenos Aires, y en el tiempo en que vivió allá estuvo integrando el coro de la escuela; y ya radicada en Crespo hace más de treinta años, comenzó a congregarse en la Iglesia Cristiana Evangélica donde comenzó a participar en la alabanza. “Sé que para el Señor (Dios) hay que dar lo mejor; y si bien Él me brindó ese talento, soy yo quien tiene que seguir mejorándolo. Entonces, junto a Marcela, con quien compartimos el ministerio de alabanza, decidimos comenzar a tomar clases. Así fue que todos los músicos comenzamos a asistir a clases, vocales o instrumentales en los talleres de Imefaa”, relató Eli.

“Comencé canto primero con Jonathan Palacios, luego con Anita Spreafico, y ahora continúo con Agustín Leiker. Y también fue como una recomendación médica, ya que al padecer alergia, el doctor me recomendó comenzar canto donde me iban a enseñar a respirar. Y así fue como empecé, ya que Jonathan me llevó a Canal Once, y a otras presentaciones, y así fue dándose este proceso no solo de aprendizaje, sino también de presentaciones en público”, mencionó.