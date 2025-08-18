En un operativo coordinado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina (PFA) y las autoridades uruguayas, fue extraditado a la República Oriental del Uruguay un ciudadano de esa nacionalidad de 90 años, acusado de abuso sexual agravado contra una niña de 8 años en un ómnibus en Montevideo. El detenido, que contaba con una orden de captura internacional con alerta roja de Interpol, fue arrestado en la ciudad entrerriana de Colón tras una investigación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

El hecho que conmocionó a Uruguay

El caso se remonta a septiembre de 2024, cuando el imputado abordó un colectivo de la línea 121 con destino a Punta Carretas (Uruguay) y se sentó al lado de la menor, quien viajaba acompañada por su madre y hermana, aunque en otros asientos. Según la investigación, el hombre aprovechó la vulnerabilidad de la niña y, durante el trayecto, la tocó de manera inapropiada por encima de la ropa. La víctima, atemorizada, no pudo reaccionar en el momento, pero al bajar del vehículo relató lo sucedido a su madre, quien realizó de inmediato la denuncia.

La búsqueda internacional y la captura en Argentina

Ante la gravedad del hecho, las autoridades uruguayas emitieron una orden de búsqueda internacional a través de Interpol. El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, en colaboración con la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, rastreó al acusado y determinó que podría estar refugiado en Colón, Entre Ríos.

Con intervención de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la Dra. Mariela Montefinale, y por orden del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay (Dr. Sergio Viri), efectivos de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay lograron ubicar y detener al hombre en un complejo turístico de Colón.

Proceso de extradición y entrega a Uruguay

Tras su arresto, se inició el trámite de extradición, con la participación de la Cancillería Argentina y la Oficina Central Nacional de Interpol Montevideo. Una vez aprobada la solicitud, el detenido fue trasladado hasta el Puente Internacional General José Gervasio Artigas, que conecta Colón (Argentina) con Paysandú (Uruguay), donde fue entregado a las autoridades policiales del vecino país para enfrentar la justicia.