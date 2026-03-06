Durante el encuentro se aprobó el presupuesto operativo para los próximos 12 meses y se definieron los valores de las campañas sanitarias que se desarrollarán en la provincia.

El presidente de la entidad, Matías Martiarena, explicó que por primera vez se resolvió un único presupuesto anual que contempla tanto las campañas de vacunación como el plan sanitario contra la garrapata.

“Era muy importante definir en febrero qué va a pasar hasta marzo de 2027”, sostuvo el dirigente, quien también integra la Federación Agraria Argentina.

La planificación incluye dos campañas de vacunación: la primera que comenzará el 2 de marzo, y la segunda, destinada a menores, prevista para junio, además del programa de control de garrapata durante todo el año.

Valores aprobados para las campañas

En la asamblea se establecieron los valores que deberán afrontar los productores para las dosis sanitarias.

El costo de la vacuna contra la fiebre aftosa fue fijado en 3.100 pesos por dosis, monto que incluye el financiamiento del plan de control de garrapata, que representa aproximadamente el 17% del valor total.

En tanto, la vacuna contra la brucelosis quedó establecida en 1.300 pesos por dosis.

Según explicaron desde la entidad, los valores aprobados permitirán sostener el sistema sanitario provincial, que involucra tareas de vacunación, controles en establecimientos y seguimiento epidemiológico.

Debate por cambios en el esquema de vacunación

Uno de los temas centrales del encuentro fue el análisis de las modificaciones en el esquema sanitario dispuestas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Martiarena expresó preocupación por el nuevo modelo, que contempla vacunar únicamente terneros en junio, dejando sin inmunidad a una parte importante de los nacimientos hasta el año siguiente.

Según explicó, esta situación podría incrementar el riesgo sanitario.

“Vacunar solo terneros en junio y dejar sin inmunidad a más del 70% de los nacimientos hasta marzo del año siguiente eleva el riesgo inmunológico”, señaló.

El dirigente agregó que este esquema también incrementa los costos operativos, especialmente en lo relacionado con los movimientos de hacienda.

“La realidad productiva de Entre Ríos no siempre es igual a la de Buenos Aires, donde fue pensado este esquema”, sostuvo, aunque aclaró que las resoluciones oficiales deben cumplirse, al tiempo que se plantean las objeciones técnicas correspondientes.

Avances en el control de garrapata

En relación con el combate contra la garrapata bovina, Martiarena destacó el trabajo conjunto entre técnicos y productores.

Actualmente existen 1.200 campos interdictos, aunque más de 420 establecimientos pasarán a etapa de control, lo que implica dejar de aplicar tratamientos sistemáticos.

Además, los controles de destino permitieron evitar más de 130 nuevos focos, una tarea considerada clave para preservar el estatus sanitario provincial y mantener abiertos los mercados ganaderos.

“No es un impuesto, es un servicio”

El titular de Fucofa remarcó que el sistema sanitario provincial no es una imposición estatal, sino una estructura administrada por los propios productores.

Según explicó, la organización rinde cuentas sobre el uso de los fondos y trabaja para garantizar la certificación sanitaria de la producción ganadera entrerriana.

“La discusión pasó más por lo sanitario que por lo económico. La corresponsabilidad y la participación de los productores es fundamental”, concluyó Martiarena.