Hernández.- En la sesión del pasado jueves 6 de agosto, el bloque de la UCR intentó solicitar la renuncia a su banca de Concejal por el “Frente de Todos” al Sr.Tomás Stoll Soave.

Ni bien comenzada la sesión, la presidenta del bloque opositor, Silvina Heffel, solicitó hacer uso de la palabra para dar lectura a una escueta misiva donde se formalizaba el singular pedido.

Antes de poder dar inicio y sin mayor preludio, la interrupción vino de manos de la presidente de Concejo Deliberante Jorgelina Bernachea, quien seguramente en conocimiento del tenor del escrito, se negó a otorgar el uso de la palabra argumentando en función al Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Hernández, que, aparentemente sólo autoriza a referirse y expresarse a temas contemplados en el Orden del Día a tratar.

El pedido de renuncia surge de una trágica fiesta clandestina en plena restricción por cuarentena, que se realizó en la zona rural próxima a la localidad de Hernández y que trascendió por el grave accidente que sufriera un vehículo al retirarse del lugar, en el que se desplazaban cinco jóvenes de la localidad, dos de los cuales aún permanecen internados con pronóstico reservado.

Días posteriores a ese desgraciado suceso, el concejal Stoll, en una entrevista concedida a la emisora FM Zurich de la ciudad de Nogoyá, reconoció haberse acercado al festejo en horas de la madrugada. También hizo referencia a que en la finca se encontraba un nutrido público participante, entre otros detalles particulares de la celebración.

Al Concejal Stoll se le asignan la violación del artículo 205 del Código Penal por el incumplimiento de las medidas destinadas a evitar la propagación de una epidemia, el artículo 24 Inciso b) del Reglamento del Concejo Deliberante por la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo; a lo que también se le podría incorporar la violación del Código Procesal Penal – Ley 23.984 Artículo 177. obligación de denunciar de los funcionarios públicos.