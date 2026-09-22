El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió este martes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, para analizar temas de la agenda conjunta entre el Gobierno nacional y la provincia.

El encuentro incluyó el tratamiento del Presupuesto 2027 y la Reforma Política, además de cuestiones vinculadas con recursos y obras de infraestructura para Entre Ríos.

PAMI y Salto Grande

Uno de los temas abordados fue la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos.

También analizaron una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. Según se informó, una eventual modificación permitiría generar recursos adicionales que podrían destinarse al financiamiento de nuevas obras en la provincia.

El tema se suma a la discusión por los recursos que reciben las provincias y al tratamiento del Presupuesto nacional para el próximo año.

Seguimiento de obras en la provincia

Durante la reunión, Frigerio y Santilli también repasaron el avance de distintas obras que se encuentran en ejecución en Entre Ríos.

Entre ellas se encuentran los trabajos sobre la Ruta Nacional 18, el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay y la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia.

El encuentro permitió repasar el estado de estas intervenciones y los recursos vinculados con la agenda de infraestructura que mantienen la Nación y la Provincia.

La reunión se produjo en el marco de las conversaciones que el jefe de Gabinete mantiene con gobernadores por el Presupuesto 2027 y otras iniciativas que el Gobierno nacional busca llevar adelante en el Congreso.