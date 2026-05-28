El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió este miércoles la planta de Granalier, perteneciente a La Piara SRL, en Estación Camps, acompañado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Durante la visita, entregó el decreto de adhesión de la firma al Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones (RINI), una herramienta provincial destinada a promover el crecimiento productivo y la generación de empleo.

La empresa, de capitales entrerrianos y con más de dos décadas de trayectoria en la cadena agroindustrial porcina, proyecta una inversión superior a los 967 millones de pesos. El plan contempla una ampliación de 750 metros cuadrados en la nave industrial de la planta de troceado, además de la incorporación de nuevas cámaras frigoríficas y tecnología de congelado.

Según explicaron desde la firma, la inversión permitirá incrementar en un 200% la capacidad productiva y ampliar significativamente el almacenamiento de mercadería, apuntando a fortalecer la presencia de la empresa en el mercado y acompañar el crecimiento de la demanda.

Durante la recorrida, Irina Hergert agradeció el acompañamiento institucional y destacó que el nuevo proyecto permitirá sumar el área de congelados a la estructura actual de la planta. Por su parte, Miguel Hergert subrayó que buena parte de las obras y equipamientos fueron contratados con proveedores de Crespo, Paraná y Concepción del Uruguay, lo que genera movimiento económico y trabajo en distintas localidades de la región.

En ese marco, Frigerio remarcó la necesidad de acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo económico de la provincia. “Cada vez que una empresa decide invertir, crecer y generar empleo genuino en Entre Ríos, el Estado tiene que estar acompañando”, afirmó.

El mandatario provincial sostuvo además que el Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones busca brindar previsibilidad y herramientas concretas para fomentar nuevas apuestas productivas en territorio entrerriano.

“Queremos que más empresas como Granalier sigan creciendo, incorporando tecnología y generando trabajo de calidad. No hay crecimiento posible sin inversión y sin producción”, expresó.

La visita también sirvió para mostrar el trabajo conjunto que vienen impulsando las provincias de la Región Centro. En ese sentido, Frigerio valoró la presencia de Pullaro y señaló la importancia de coordinar políticas que fortalezcan la producción y el empleo.

Por su parte, el gobernador santafesino destacó las medidas implementadas por Entre Ríos para incentivar inversiones privadas y aseguró que algunas experiencias podrían replicarse en Santa Fe.

“En un contexto económico complejo, los gobiernos tenemos que generar herramientas que impulsen la producción y el empleo. Hay ideas que estamos viendo acá que son muy interesantes para toda la Región Centro”, señaló Pullaro.

El mandatario santafesino también destacó el esfuerzo realizado por Entre Ríos para ofrecer beneficios impositivos y condiciones favorables a las industrias que deciden invertir y ampliar su capacidad productiva.

La recorrida contó además con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; y el senador provincial por Diamante, José Vergara.

Actualmente, Granalier genera alrededor de 110 puestos de trabajo directos y se consolida como una de las empresas con fuerte presencia en la actividad agroindustrial porcina de la región.