El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, firmaron este domingo en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires una carta de intención conjunta con el objetivo de establecer un marco de colaboración para la restauración, administración y puesta en valor del Palacio San José, uno de los patrimonios históricos más relevantes del país.

El acuerdo busca coordinar políticas, programas y recursos técnicos, humanos y financieros para fortalecer la preservación de este monumento nacional, cargado de significación histórica, política y cultural.

“Una etapa distinta para el Palacio San José”

Tras la firma, Frigerio destacó:

“Hoy estamos dando un paso fundamental junto al Gobierno nacional. Abrimos una etapa distinta para el Palacio San José, que combina el compromiso de la Nación y la provincia con la fuerza de nuestras instituciones culturales, educativas y sociales”.

El mandatario entrerriano subrayó que esta nueva etapa estará basada en la colaboración recíproca y que la meta es convertir al Palacio en un “museo vivo y sostenible, capaz de generar experiencias educativas y turísticas de calidad, articulando esfuerzos públicos y privados”.

Por su parte, Cifelli celebró el inicio de este trabajo conjunto:

“Avanzar en la revalorización del Palacio San José es un compromiso con nuestra historia. Exige un trabajo eficiente y sostenible, donde Nación y provincia se complementen, y donde el sector privado y la sociedad tengan también un rol activo”.

Patrimonio histórico nacional

El Palacio San José fue construido entre 1848 y 1860 por el general Justo José de Urquiza, exgobernador de Entre Ríos y primer presidente constitucional de la Confederación Argentina. Es considerado una de las expresiones arquitectónicas más notables del siglo XIX.

El edificio ha sido declarado Monumento Nacional por la Ley N.º 12.261 y de Interés Histórico Cultural por la provincia, a través del Decreto N.º 6676/03.

Objetivos estratégicos

La carta de intención incluye metas concretas: