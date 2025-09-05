El gobernador Rogelio Frigerio visitó la planta de la avícola Calisa, donde dialogó con las autoridades sobre el plan de expansión que la firma lleva adelante y que ya acumula 38 millones de dólares en inversiones. Una vez concluido, el proyecto permitirá triplicar la capacidad de faena y generar más de 100 puestos de trabajo.

El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del CFI, Marcelo Wechsler; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y el presidente comunal de General Racedo, Julio Demartin.

Durante la recorrida, el secretario de Industria y Comercio de la provincia, Catriel Tonutti, destacó la magnitud de la iniciativa:

“Se trata de una inversión muy grande e importante para la región y la provincia. Esta es una de las empresas que muestra innovación y crecimiento constante. La idea del gobernador siempre es potenciar la inversión privada y la generación de empleo”, señaló, al tiempo que subrayó que el Estado debe actuar como “facilitador” para que este tipo de proyectos prosperen.

Por parte de la empresa, el jefe de Finanzas, Emanuel Furlan, celebró la presencia de las autoridades y explicó que el objetivo de la inversión es “triplicar la producción de faena”. Asimismo, precisó que, pese a las dificultades, “nunca hemos frenado” y que aún restan dos millones de dólares para culminar la primera etapa, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2026.

Furlan también remarcó que la nueva planta será “la más importante de la provincia en términos de innovación e infraestructura” y pidió el acompañamiento del gobierno provincial, “ya sea desde el punto de vista financiero o en obras viales”.