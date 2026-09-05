El gobernador Rogelio Frigerio visitó al reconocido artista entrerriano Víctor Velázquez, quien a sus 95 años continúa siendo una de las figuras más importantes del folclore y la música popular de la provincia.

Durante el encuentro, ambos mantuvieron una charla en la que repasaron parte de la trayectoria del cantor, guitarrista, poeta y compositor, cuya obra está profundamente ligada a los paisajes, las costumbres y la identidad de Entre Ríos.

“Víctor representa como pocos el alma de Entre Ríos. En su voz, en su guitarra y en sus canciones están nuestros paisajes, nuestra gente y nuestra manera de sentir”, expresó Frigerio.

El gobernador destacó además la posibilidad de compartir el momento con el artista y resaltó su aporte a la cultura entrerriana y argentina.

Más de seis décadas dedicadas a la música

Víctor Velázquez nació el 4 de junio de 1931 en Abra El Chajá, Altamirano Norte, departamento Tala. Desde joven encontró en la guitarra, el canto y la poesía una manera de contar las historias y las tradiciones de su tierra.

A lo largo de más de 60 años de trayectoria, llevó la música entrerriana a escenarios de distintos puntos de Argentina y también del exterior. Su recorrido incluyó presentaciones en países de América, Europa y Asia, además de numerosas participaciones en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Su carrera también estuvo atravesada por la amistad y el trabajo compartido con Atahualpa Yupanqui, uno de los grandes referentes de la música popular argentina. Con él compuso parte de su obra.

También trabajó junto a otros reconocidos autores, entre ellos el entrerriano Jorge Méndez.

“La Primavera”, una obra emblemática

Entre las composiciones de Velázquez ocupa un lugar especial “La Primavera”, una milonga instrumental considerada su obra cumbre.

La pieza trascendió el ámbito del folclore regional y se convirtió en una referencia para generaciones de guitarristas. Su particular riqueza compositiva permite recrear con las cuerdas diferentes sonidos del paisaje, entre ellos el característico canto del tero.

El repertorio de Velázquez incluye más de 80 composiciones y obras como Me dicen el Panza Verde, Gualeguay crecido, A don Linares Cardozo, De la costa y Este oficio de cantor.

Su producción abarca milongas, chamarritas y canciones vinculadas directamente con el paisaje y la identidad entrerriana.

Reconocimiento nacional a su trayectoria

El recorrido artístico de Velázquez también recibió reconocimientos a nivel nacional. En 2020, cuando tenía 88 años, recibió el Premio Camín a la Trayectoria, una de las principales distinciones otorgadas en el marco del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Con el paso de las décadas, su nombre quedó asociado a una manera particular de interpretar y contar Entre Ríos desde la música popular.

El Día de la Milonga Entrerriana

La visita de Frigerio se produjo luego de la promulgación de la Ley Nº 11.294, que estableció el 4 de junio, fecha de nacimiento de Velázquez, como el Día de la Milonga Entrerriana.

La nueva fecha representa otro reconocimiento institucional a una expresión musical profundamente vinculada con la identidad provincial y a la trayectoria de uno de sus principales referentes.

A los 95 años, Víctor Velázquez continúa siendo una figura central de la cultura entrerriana. Su voz, su guitarra y sus composiciones forman parte de una historia musical que trascendió las fronteras de la provincia y que mantiene vigente una forma de cantar, narrar y sentir Entre Ríos.