La creciente digitalización de la vida cotidiana y los nuevos riesgos asociados al uso de las redes sociales y dispositivos móviles fueron eje de debate este jueves en Paraná, durante el Primer Congreso Regional de Cibercrimen del Programa Federal Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (Ocedic) y TikTok, un espacio que reunió a especialistas, funcionarios judiciales, docentes y autoridades provinciales.

El encuentro se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, organizado por Ocedic de la Universidad Austral, y abordó temáticas vinculadas al cibercrimen, la evidencia digital en investigaciones criminales y su tratamiento en procesos judiciales, además de los desafíos preventivos que plantea el uso masivo de la tecnología en la infancia y adolescencia.

En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio subrayó la necesidad de asumir estos problemas desde la gestión pública y no ignorarlos.

“Ante los problemas tenemos dos caminos: o los ocultamos o los enfrentamos. Nosotros elegimos siempre enfrentarlos porque para eso entendemos también que está la política”, sostuvo.

Tecnología, acceso temprano y nuevos riesgos

Durante su intervención, Frigerio puso el foco en el impacto de la revolución tecnológica y en la velocidad con la que las nuevas herramientas digitales modifican hábitos, vínculos y formas de socialización.

Advirtió que el fenómeno excede lo tecnológico y atraviesa directamente la vida social de niños y adolescentes.

El mandatario compartió un dato que consideró alarmante: el 95 por ciento de los chicos tiene acceso a teléfonos con internet, mientras que la edad promedio de inicio en el uso de estos dispositivos ronda los 10 años, aunque reconoció que en muchos casos ese vínculo comienza incluso antes.

“Dentro de los teléfonos y pantallas se socializa, se conocen personas, se forman ideas y comunidades. Y si bien esto es muy potente porque multiplica la forma de aprender, también trae grandes riesgos porque cambiaron muchas cosas, pero lo que no cambia son los que quieren sacar provecho”, afirmó.

En ese sentido, vinculó estos riesgos con episodios recientes como la ola de amenazas en escuelas entrerrianas, que generó preocupación social, intervenciones institucionales y costos operativos para el Estado.

“No fue un juego. Provocó mucho miedo. Trajo grandes problemas y grandes erogaciones para el Estado”, remarcó.

Grooming, ciberbullying y salud mental

Frigerio también mencionó fenómenos como el grooming, el ciberbullying y el acoso digital, advirtiendo que se trata de problemáticas que impactan de manera directa en la salud mental de niños y adolescentes.

Frente a ese escenario, planteó que el desafío no pasa por rechazar la tecnología, sino por aprender a utilizarla con inteligencia y responsabilidad.

“Lo peor que podemos hacer es negar la tecnología. Tenemos que usarla de forma inteligente y siempre a nuestro favor”, expresó.

Destacó además el trabajo articulado entre la Provincia, la Universidad Austral, Ocedic, el Poder Judicial y el Consejo General de Educación.

Pero, por encima de cualquier herramienta tecnológica o institucional, remarcó una dimensión que consideró esencial:

“Hay una herramienta que es irreemplazable: el diálogo”.

La escuela como espacio clave de prevención

El gobernador definió al aula como uno de los ámbitos más importantes para prevenir situaciones de violencia digital, exposición riesgosa y conflictos vinculados a redes sociales.

Sostuvo que la modernización educativa debe convivir con la preservación de espacios de encuentro humano y escucha activa.

“El aula es uno de los lugares privilegiados para prevenir estos problemas. La modernización es indispensable, pero no podemos perder la esencia: el encuentro cara a cara, el tiempo compartido, el hablar en la mesa, porque no todo se nota y escuchar también es cuidar”.

Y cerró con una definición que sintetizó el enfoque preventivo del encuentro:

“Si articulamos el control de la tecnología con la escucha activa, vamos a evitar grandes problemas”.

Ocedic: prevención y capacitación

Durante el congreso también tomó la palabra la directora de Ocedic, Daniela Dupuy, quien explicó que el organismo desarrolla una doble tarea: prevención comunitaria y capacitación judicial.

Detalló que el programa visita escuelas de distintas provincias para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el uso seguro de redes sociales y herramientas digitales.

Al mismo tiempo, trabajan en la formación de jueces, fiscales y defensores que intervienen en investigaciones vinculadas al ciberdelito.

“No se trata de dejar de interactuar en redes sociales o de no utilizar tecnología, sino de hacerlo de manera segura y cuidada”, sostuvo.

Dupuy además destacó la importancia de recolectar y tratar correctamente la evidencia digital para lograr investigaciones eficaces que puedan sostenerse en juicio.

Convenio y futuras capacitaciones en escuelas

Otro de los anuncios relevantes de la jornada fue la firma de un convenio entre Ocedic y el Consejo General de Educación (CGE), destinado a impulsar capacitaciones y actividades de prevención en el ámbito escolar.

El presidente del CGE, Carlos Cuenca, agradeció el acompañamiento institucional y confirmó que el acuerdo permitirá trabajar con docentes, padres y estudiantes.

Además, adelantó que ya se proyectan jornadas específicas en distintos puntos de la provincia.

“Ya tenemos fechas de jornadas que las estaremos anunciando. Seguramente una en Paraná, otra en Concordia, y a la vez trabajar capacitaciones más específicas en otra etapa del año”, informó.

Un desafío que excede la tecnología

El Congreso Regional de Cibercrimen dejó en claro que los delitos digitales ya no son una problemática aislada del ámbito judicial o tecnológico.

Se trata de un fenómeno que atraviesa escuelas, familias, vínculos sociales y salud mental.

En ese contexto, Entre Ríos comenzó a dar pasos para fortalecer la prevención y la formación.

Y el desafío, como quedó planteado en Paraná, no será solamente controlar dispositivos.

También aprender a escuchar detrás de cada pantalla.