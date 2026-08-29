El gobernador Rogelio Frigerio participó junto a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de una reunión con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en la que se abordaron temas de interés común para las tres provincias.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una agenda compartida y generar mejores condiciones para impulsar la producción, la inversión y el crecimiento de la Región Centro.

Frigerio: “Necesitamos una Región Centro fuerte y competitiva”

Durante la reunión, los gobernadores plantearon la necesidad de profundizar la articulación entre Nación y las provincias para alcanzar acuerdos y avanzar en soluciones concretas para los sectores productivos.

“El desarrollo de la Argentina necesita una Región Centro fuerte y competitiva, capaz de generar las condiciones para producir, invertir y crecer”, sostuvo Frigerio.

El mandatario entrerriano destacó que la provincia viene trabajando sobre algunos de los factores que considera centrales para mejorar la competitividad.

“Desde Entre Ríos estamos haciendo nuestra parte: recuperamos la infraestructura vial y bajamos impuestos para que el sector productivo tenga más y mejores herramientas para crecer”, señaló.

Una agenda común para producción e inversiones

Frigerio también remarcó la importancia de coordinar las políticas entre los distintos niveles del Estado para acompañar el desarrollo de la región.

“Si Nación y las provincias tiramos para el mismo lado, la Región Centro puede ser protagonista del crecimiento que la Argentina necesita”, afirmó.

La definición se enmarca en la intención de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe de profundizar una agenda conjunta, con el foco puesto en mejorar las condiciones para producir e invertir y atender las demandas de los distintos sectores económicos.

El peso de la Región Centro en la economía argentina

La Región Centro constituye un espacio estratégico dentro de la economía nacional por su participación en la producción de alimentos, la industria, las exportaciones y la generación de empleo.

En ese escenario, las tres provincias buscan fortalecer su articulación y consolidar una posición común frente a los desafíos vinculados con la competitividad y el desarrollo productivo.

El encuentro con el jefe de Gabinete nacional se inscribe así en una agenda que apunta a coordinar esfuerzos entre Nación y las provincias para generar condiciones que permitan ampliar la producción, atraer inversiones y sostener el crecimiento regional