El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió con representantes de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier) durante una visita al Parque Industrial de Chajarí. En el encuentro se analizaron las principales dificultades que enfrenta el sector y las medidas que se trabajan junto al gobierno provincial.

Participaron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y el presidente de la Fecier, Pablo Molo. Tras la reunión, el mandatario recorrió las instalaciones de FAMA Importaciones y Exportaciones, una empresa dedicada al empaque y la exportación de cítricos.

La agenda del sector citrícola

Uno de los principales temas abordados fue la legislación laboral vinculada con la actividad. Bernaudo señaló que la provincia trabaja en esta materia desde el inicio de la gestión, con el objetivo de encontrar soluciones para los productores.

El ministro también mencionó otros puntos de la agenda sectorial, entre ellos el nuevo documento de tránsito, la aplicación de productos fitosanitarios y los controles sanitarios.

Según explicó, Frigerio recibió información sobre estos temas y manifestó su respaldo a las medidas que se consideran necesarias para mejorar la situación de la citricultura entrerriana.

Por su parte, Molo valoró la disposición del gobierno provincial para escuchar las propuestas de los representantes del sector y continuar trabajando sobre los problemas planteados.

“Se han puesto a disposición como siempre, y hemos hecho hincapié puntualmente en algunos temas como los referidos a lo laboral. Lo vamos a seguir trabajando muy de cerca”, expresó el titular de la Fecier.

El dirigente también destacó la continuidad del diálogo institucional y afirmó que mantienen abiertas las vías de comunicación con la provincia para avanzar en posibles soluciones.

“Tenemos las puertas abiertas con el gobierno de la provincia, y tarde o temprano vamos tratando de resolver todos los inconvenientes que tenemos en la citricultura”, sostuvo.

Molo confirmó, además, que las conversaciones continuarán durante los próximos días para realizar un seguimiento de los asuntos considerados prioritarios.

FAMA: 42 años de actividad y exportaciones

Luego de la reunión con los representantes de la Fecier, Frigerio visitó la planta de FAMA Importaciones y Exportaciones, donde fue recibido por uno de sus socios, Gustavo Piloni.

La empresa lleva 42 años trabajando y exportando desde Entre Ríos. Según explicó Piloni, la planta también recibe producción de Corrientes para su procesamiento y empaque antes de su comercialización en los mercados externos.

El empresario destacó la presencia del gobernador y la participación del gobierno provincial en cuestiones vinculadas con la actividad privada y el desarrollo de la citricultura, un sector relevante para la economía entrerriana.

También valoró las gestiones oficiales para facilitar la apertura de mercados internacionales, entre ellos el de Estados Unidos, así como el acompañamiento en cuestiones laborales y fiscales.

La visita incluyó así dos ejes de la actividad citrícola: el diálogo con las entidades que representan a los productores y el contacto con una empresa que participa en la cadena de empaque y exportación de la producción regional.