La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y contó con la participación de funcionarios provinciales y dirigentes de las principales entidades agropecuarias de Entre Ríos, quienes destacaron el diálogo abierto y el trabajo conjunto con la administración provincial.

Tras el encuentro, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó que uno de los principales puntos abordados fue la actualización del impuesto inmobiliario rural, cuyo incremento se ubicará por debajo de la inflación.

“El eje del encuentro fue presentarle al gobernador el acuerdo que se había alcanzado. Y se repasó otra agenda en común que es la de los caminos rurales. Este es un proceso sobre el que trabajamos mucho y esperamos tener mejores resultados. El gobernador planteó mantener abiertas las alternativas para seguir conversando y mejorar mecanismos de ejecución”, señaló el funcionario.

Bernaudo indicó además que durante la reunión se analizó la situación del sector arrocero, afectado por la caída de la superficie sembrada y por el contexto económico nacional.

En relación al impuesto inmobiliario rural, el ministro recomendó a aquellos productores que hayan recibido incrementos superiores al 30 por ciento —tope fijado para la actualización— que realicen consultas ante Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) o a través de las entidades que integran la Mesa de Enlace, ya que algunos aumentos podrían deberse a descuentos aplicados el año anterior que actualmente dejaron de regir.

“Fue una reunión muy productiva”, resumió el titular de Desarrollo Económico.

Por su parte, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, valoró el espacio de diálogo con el Ejecutivo provincial.

“Es una buena oportunidad conversar con el gobernador y con todo su gabinete que siempre está predispuesto a encontrar estos espacios de diálogo que son los que realmente llevan a la construcción de las políticas públicas que necesitamos a largo y mediano plazo”, expresó.

Además, sostuvo que desde el sector agropecuario existe predisposición para acompañar a los gobiernos provinciales “en momentos muy críticos y en situaciones que nos afectan a todos”.

En tanto, el presidente de Federación de Cooperativas Federadas (Fedeco), Ronald Garnier, calificó el encuentro como “muy positivo” y destacó la continuidad del trabajo conjunto con el gobierno provincial.

Garnier remarcó especialmente la necesidad de avanzar en soluciones para los caminos rurales, una problemática histórica en Entre Ríos. “La producción agropecuaria va en aumento y necesitamos estructuras de camino y puertos diferentes para seguir trabajando y poder sacar nuestra producción”, afirmó.

Finalmente, aseguró que las entidades rurales continuarán colaborando con el Ejecutivo provincial para buscar soluciones conjuntas a las demandas del sector.

Del encuentro participaron además el presidente de la Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos, Diego Etchevehere; el titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Sergio Dalcol; el referente de la regional Entre Ríos de la FAA, Matías Martiarena; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y el director de ATER, Jesús Rafael Korell.