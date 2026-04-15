El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo este martes un encuentro en la Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el que analizaron una agenda centrada en la infraestructura vial y el desarrollo de obras sobre rutas nacionales.

De la reunión también participaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem.

Impulso a obras con financiamiento privado

Durante el encuentro, los mandatarios provinciales y funcionarios nacionales avanzaron en una agenda conjunta entre Nación y provincias, con foco en la ejecución de obras estratégicas. En ese marco, se confirmó que el Gobierno trabaja en un decreto que habilitará a las jurisdicciones a impulsar obras de infraestructura en rutas nacionales a través de inversiones privadas.

La iniciativa apunta a generar nuevas herramientas de financiamiento para mejorar la conectividad vial y el estado de las rutas, promoviendo la participación del sector privado en proyectos considerados clave para el desarrollo productivo y logístico de las provincias.

Coordinación entre Nación y provincias

Según trascendió, el esquema en análisis permitiría a las provincias intervenir en tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios, articulando con inversores privados para acelerar obras que, en muchos casos, presentan demoras por restricciones presupuestarias.

Desde el Gobierno nacional destacaron que tanto Frigerio como Cornejo ratificaron su acompañamiento al rumbo de la gestión y valoraron el trabajo coordinado con la administración central.

El encuentro se da en un contexto donde la infraestructura vial aparece como uno de los ejes prioritarios para mejorar la competitividad regional, reducir costos logísticos y fortalecer la integración territorial en distintas zonas del país.