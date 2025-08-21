El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves un encuentro con representantes del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), en el que se abordó la situación económica provincial, las dificultades que atraviesa el sector productivo y las oportunidades para fomentar nuevas inversiones.

De la reunión participaron también los ministros de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Energía, Noelia Zapata, y el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti. Por el sector privado asistieron el presidente del Consejo Empresario, Ramiro Reiss, y por la UIER su presidente, Gabriel Bourdin, junto a la tesorera, María Eugenia Hillairet.

Consenso en torno al empleo genuino

Al término del encuentro, Reiss destacó que el objetivo fue “conocer la situación de la provincia en primera persona y aportar la visión del empresariado”. En ese sentido, explicó que se plantearon las dificultades actuales pero con la intención de “generar una agenda de trabajo con foco en la creación de empleo genuino”.

El dirigente empresario se mostró conforme con la reunión y adelantó que se conformarán mesas de trabajo conjuntas para avanzar en proyectos de inversión y generación de puestos de trabajo.

Por su parte, Hillairet remarcó que desde la UIER hay “muchas propuestas de inversión” y señaló:

“Estamos comprometidos y vamos a acompañar todas las gestiones que sean tendientes a hacer de Entre Ríos una provincia industrial, con incentivos tanto para las empresas radicadas como para las que puedan instalarse”.

Régimen de inversiones y proyectos legislativos

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, informó que uno de los puntos centrales del encuentro fue el análisis del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).

“Ya hemos hecho una simplificación del régimen desde su puesta en marcha y en los próximos días estaremos lanzando nuevas resoluciones de inversiones adheridas. Además, trabajamos en proyectos que lo amplían”, indicó.

Bernaudo agregó que también se dialogó sobre infraestructura y marcos normativos pendientes, entre ellos el proyecto de ley Ambiental y la ley de creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y de Comercio Exterior, que según adelantó serán enviados próximamente a la Legislatura.

Compromiso fiscal

Finalmente, el ministro de Hacienda, Fabián Boleas, subrayó que la provincia mantiene el compromiso de acompañar al sector privado con medidas fiscales responsables.

“Volvimos a contar sobre el esfuerzo que hacemos desde lo fiscal para reducir la presión impositiva y mejorar la percepción de los mercados sobre Entre Ríos, cumpliendo nuestras obligaciones y evitando la receta tradicional de aumentar impuestos ante un desequilibrio fiscal”, concluyó.