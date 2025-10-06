El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este lunes en Buenos Aires un encuentro con el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, con el objetivo de coordinar la próxima visita del funcionario a Entre Ríos y avanzar en los principales temas de gestión conjunta entre ambas jurisdicciones.

Durante la reunión se abordaron asuntos vinculados al fortalecimiento institucional de la provincia y a las acciones que se desarrollan de manera articulada con el Gobierno Nacional para dar respuesta a los desafíos que enfrenta Entre Ríos.

“Trabajamos en los temas que tenemos en carpeta con el Gobierno Nacional. Pudimos avanzar en cuestiones puntuales que vamos a continuar desarrollando en Entre Ríos el jueves, cuando nos visite”, señaló Frigerio tras el encuentro.

La visita de Catalán a la provincia permitirá dar continuidad al diálogo iniciado en Buenos Aires y profundizar la articulación de proyectos estratégicos, con el propósito de impulsar políticas que fortalezcan el desarrollo y la gestión institucional de Entre Ríos.