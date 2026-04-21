Durante la reunión, los funcionarios analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, con especial énfasis en aquellas obras que se encuentran en ejecución y en las que se prevé finalizar en el corto plazo. En ese marco, destacaron el avance de la Ruta Nacional 18, considerada estratégica para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Otro de los ejes del encuentro fue la situación financiera de la provincia. En este sentido, dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, así como también la opción de acceder a anticipos de coparticipación tanto para la administración provincial como para aquellos municipios que lo requieran.

En materia fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un acuerdo integral entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos. La iniciativa apunta a generar un esquema más equilibrado que favorezca la actividad económica y promueva el desarrollo regional.

El encuentro forma parte de una serie de gestiones que el gobierno entrerriano viene impulsando ante autoridades nacionales con el objetivo de fortalecer la infraestructura, ordenar las cuentas públicas y mejorar la competitividad de la provincia.