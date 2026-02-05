El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este jueves la Escuela EET N°2 Almirante Guillermo Brown, en la ciudad de Paraná, donde se desarrollan trabajos de desmalezamiento y mantenimiento a cargo de internos de distintas unidades penales. La recorrida se dio en el marco de las acciones de acondicionamiento de los establecimientos educativos de cara al inicio del ciclo lectivo.

Durante la visita, el mandatario provincial destacó la importancia de preparar las escuelas antes del comienzo de clases y valoró el doble impacto de la iniciativa. “Combinamos lo que para nosotros es importante, que los internos trabajen, y toda la sociedad acompaña esta medida, junto con la posibilidad de que lo hagan en un lugar imprescindible y prioritario como es el mantenimiento y preparación de las escuelas para el inicio del ciclo lectivo”, expresó.

En otro tramo de sus declaraciones, Frigerio fue consultado sobre la situación de las paritarias salariales. Al respecto, señaló que se trata de una discusión recurrente en cada año y recordó que en 2024 se alcanzó “una paritaria histórica anual”. “Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en ese mismo sentido, teniendo en cuenta lo que es de público conocimiento: la recaudación de las provincias en general, y la nuestra no es una excepción, no se ha recuperado todavía”, indicó.

El gobernador también se refirió al estado de las cuentas públicas provinciales, fuertemente vinculadas a los recursos coparticipables. En ese sentido, explicó que, si bien la economía muestra signos de crecimiento, ese repunte aún no se refleja en los ingresos del Estado nacional ni de las provincias. “Eso obviamente complica la discusión en términos salariales”, sostuvo.