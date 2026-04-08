La reunión se desarrolló en el Centro Comercial General Ramírez y formó parte de una agenda de trabajo territorial que impulsa el mandatario provincial para mantener un contacto directo con las problemáticas locales.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, explicó que estos encuentros buscan “estar cerca de los problemas, de los vecinos y escuchar de mano propia cuáles son los verdaderos problemas para poder buscarles solución”.

En ese marco, el funcionario advirtió sobre el impacto de la disminución de recursos tanto en la provincia como en los municipios. “La caída de la recaudación es enorme, y eso obliga a agudizar, armonizar y articular la buena utilización de los recursos”, sostuvo.

Frente a este escenario, Colello remarcó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Desde la gobernación y desde los municipios tenemos que explorar de qué manera podemos optimizar nuestros recursos”, señaló, y agregó que se están impulsando reformas orientadas a construir “un Estado más moderno, inteligente y eficiente”.

Puede interesarte

Asimismo, destacó que el objetivo es que el presupuesto disponible se destine a áreas prioritarias como educación, seguridad y salud. En esa línea, mencionó las medidas adoptadas por la gestión provincial para reducir el déficit, achicar gastos y revisar estructuras administrativas. “Todo el tiempo estamos en la búsqueda de gastos improductivos para liberar fondos”, afirmó.

Por último, el funcionario subrayó la importancia de sostener el diálogo permanente con los gobiernos locales y también con la Nación. “La articulación entre municipios, provincia y el gobierno nacional tiene que ver con una forma de trabajo”, concluyó.

El encuentro dejó como eje central la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado para hacer frente a un contexto económico complejo y garantizar respuestas eficientes a las demandas de la ciudadanía.