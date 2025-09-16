El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó este martes la presentación del Presupuesto 2026 realizada por el presidente Javier Milei en cadena nacional, donde el mandatario reafirmó su “compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza”.

Frigerio subrayó que, pese a que el propio Milei reconoció que “a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente”, la exposición presidencial incluyó anuncios relevantes. Entre ellos, mencionó los incrementos que superarán la inflación destinados a jubilados, personas con discapacidad y universidades. “Más allá de agradecer el apoyo y el aguante, el Presidente también tuvo una particular atención hacia los sectores productivos, para poder crecer de manera sostenida, atraer inversiones y generar empleo”, señaló el gobernador.

En una publicación en sus redes sociales, Frigerio profundizó su mirada política sobre el rumbo económico y electoral del país. “No podemos dejarnos llevar por los mismos que nos trajeron hasta acá y nos sumergieron en una crisis social y económica sin precedentes. No hay chances de volver al pasado, a la demagogia y al populismo de los últimos 20 años”, escribió. En ese sentido, convocó a “dar vuelta la página definitivamente de esa triste parte de nuestra historia este 26/10 en las urnas”, y concluyó: “Hay futuro y vale la pena defenderlo!!”.

Los ejes del discurso presidencial

Milei habló en la noche del lunes durante 15 minutos, en lo que constituyó su octava cadena nacional desde que asumió la Presidencia. Desde la Casa Rosada, presentó el proyecto de Presupuesto 2026, con un fuerte énfasis en la continuidad de la política de equilibrio fiscal.

El Presidente aseguró que el año próximo habrá aumentos en términos reales del 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones por discapacidad. Además, precisó que se destinarán 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales.

Con este mensaje, Milei buscó consolidar su narrativa de disciplina fiscal, al mismo tiempo que introdujo señales de acompañamiento a sectores sociales sensibles y al sistema productivo, en un contexto de dificultades económicas que aún atraviesa gran parte de la población.