El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes un acto en la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, donde se oficializó la entrega de insumos y equipamientos destinados a reforzar el sistema de salud de Entre Ríos. La inversión supera los 3.000 millones de pesos y se enmarca en la política de Responsabilidad Social Empresaria del organismo.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer, que cada peso vaya a donde tiene que ir y en este caso priorizando la salud de los entrerrianos”, subrayó Frigerio durante la ceremonia.

Insumos para hospitales y centros de salud

La donación incluye:

31 sillones odontológicos de primera generación (15 para el Ministerio de Salud y 16 para la Obra Social de Entre Ríos –OSER–).

(15 para el Ministerio de Salud y 16 para la Obra Social de Entre Ríos –OSER–). 50 computadoras destinadas a centros de salud, para avanzar en el proyecto de historia clínica digital.

destinadas a centros de salud, para avanzar en el proyecto de historia clínica digital. Cerca de 300.000 unidades de medicamentos para diferentes efectores de la provincia.

Frigerio destacó que se trata de un esfuerzo conjunto: “Son elementos adquiridos por la Delegación Argentina de CTM en un trabajo articulado con el gobierno provincial”.

Trabajo en equipo

El acto contó con la presencia del intendente de Concordia, Francisco Ascué; el titular de la Delegación Argentina de CTM, Alejandro Daneri; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; y el titular de OSER, Mariano Gallegos, además de legisladores nacionales y provinciales.

Daneri agradeció la presencia de las autoridades y sostuvo que la entrega “es una imagen de que se puede trabajar en equipo”.

Por su parte, Valentinuz valoró la importancia del aporte: “Uno desde el Ministerio de Salud gestiona, y este apoyo viene a complementar y reforzar en algunos lugares donde uno no puede llegar”.

En tanto, Gallegos remarcó la trascendencia de la incorporación de los sillones odontológicos, al señalar que “los afiliados tienen la demanda del servicio odontológico desde hace mucho tiempo, y esto es el inicio de una prestación que se dará sobre el final del año y a lo largo de todo el próximo, con una regularización absoluta”.

Adelantó además que OSER llevará adelante obras de acondicionamiento en sus delegaciones para instalar los nuevos consultorios odontológicos.

Un refuerzo clave

Con esta entrega, el gobierno provincial busca fortalecer la infraestructura del sistema de salud y mejorar el acceso a prestaciones clave. “La prioridad es clara: la salud de los entrerrianos”, enfatizó Frigerio al cerrar el acto.