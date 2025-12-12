Este viernes por la mañana, el gobernador Rogelio Frigerio tomó juramento a las nuevas autoridades provinciales: el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Durante el acto, el mandatario agradeció el compromiso de la gestión saliente y valoró la trayectoria de quienes asumen la conducción de áreas clave del gobierno.

Frigerio reconoció especialmente la tarea de Alicia Fregonese y Darío Schneider, ex titulares del CGE y del Ministerio de Planeamiento —ambos hoy diputados nacionales— a quienes definió como funcionarios de “mucho compromiso y de mucho trabajo” junto a sus equipos. También destacó la importancia del respaldo del arco legislativo y de las familias de los funcionarios, que “son parte fundamental en momentos difíciles como los que nos han tocado atravesar”.

El gobernador expresó plena confianza en los flamantes responsables de las carteras de Infraestructura y Educación. “Estoy seguro de que van a dejarnos muy bien parados”, afirmó, al reforzar la continuidad de la línea de gestión que impulsa desde el inicio de su mandato.

Jacob: “Llegar a 2027 con la provincia dada vuelta”

Tras la ceremonia, las nuevas autoridades ofrecieron una rueda de prensa. El ministro Hernán Jacob, visiblemente emocionado, agradeció la confianza del gobernador y destacó el trabajo previo junto a Darío Schneider. A la hora de definir los desafíos que comienzan, reveló una instrucción directa de Frigerio: “El gobernador me dijo que quiere llegar a 2027 con la provincia dada vuelta, con mucho ‘polvo de obra’, con rutas en ejecución y muchas otras terminadas”.

Jacob remarcó que esta segunda etapa de gobierno “es la que define si estamos para pedirle a la gente que nos continúe acompañando” y destacó que, si bien comparte los objetivos de la gestión anterior, imprimirá su propia impronta: “Soy una persona de mucho trabajo directo sobre las cosas”.

El ministro sintetizó los pilares de su conducción:

Transparencia

Austeridad

Trabajo 24/7

En un mensaje interno hacia el equipo del ministerio, fue contundente: “Les puedo permitir errores; lo que no puedo permitir es falta de coraje para hacer las cosas”. Y calificó la tarea que inicia como “una tremenda responsabilidad y un hermoso desafío”.

Cuenca: diálogo, responsabilidad y planificación educativa

Por su parte, el nuevo presidente del CGE, Carlos Cuenca, celebró la oportunidad de conducir el organismo más grande de la administración pública provincial y definió su rol como un “enorme compromiso con cada estudiante, cada docente y cada familia entrerriana”.

Advirtió que el contexto de fin de año trae “demandas concretas”, como la situación de la educación técnica superior y la definición del calendario académico. Señaló que ambos temas serán analizados “con la responsabilidad que amerita” y adelantó que se reunirá con todas las partes para tomar la decisión “más correcta”.

Respecto a los lineamientos nacionales, Cuenca confirmó que existe un borrador de reforma educativa y que su equipo ya lo está estudiando para establecer definiciones acordes a la realidad provincial. También agradeció la labor de Alicia Fregonese y aseguró que gestionará el presupuesto educativo “con coherencia y responsabilidad”, para que cada entrerriano “esté orgulloso de cada peso invertido”.

Relación con los gremios y reestructuración interna

Consultado sobre el vínculo con los sindicatos docentes, Cuenca se mostró confiado y apeló a su experiencia en el ámbito universitario: “Soy una persona de diálogo, de consenso, que escucha. Todos queremos lo mejor para la educación pública. No vamos a tener problemas para trabajar”.

Sobre la posible reestructuración en la formación docente superior, pidió prudencia: señaló que deberá “estudiar el tema” y convocar a las partes antes de avanzar en definiciones. Asimismo, aseguró que habrá cambios en el funcionariado del CGE, aunque se tomará algunos días para evaluar el desempeño actual antes de adoptar decisiones.