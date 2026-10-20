Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y Córdoba, Martín Llaryora, participaron en Paraná de un nuevo encuentro institucional de la Región Centro, el primero desde que el mandatario entrerriano asumió la presidencia pro témpore del bloque.

Durante la jornada, los tres mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer la infraestructura, mejorar la logística y reducir los costos que afectan a la producción. También plantearon la importancia de sostener acuerdos entre las provincias para impulsar el desarrollo económico y defender los intereses productivos de la región ante el Gobierno nacional.

El encuentro contó con la participación de Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien destacó la continuidad institucional de la Región Centro y la importancia de construir políticas públicas con una perspectiva de largo plazo.

Frigerio: “No tenemos nada que envidiarle a nadie”

El gobernador entrerriano destacó la voluntad de los tres gobiernos provinciales de trabajar en conjunto, más allá de sus diferencias partidarias, con objetivos vinculados al desarrollo y al fortalecimiento del sector privado.

Frigerio señaló que la Región Centro representa aproximadamente una cuarta parte del producto bruto argentino y sostuvo que debe consolidarse como una plataforma para el crecimiento de la principal región productiva del país.

Uno de los puntos centrales de su planteo fue la necesidad de reducir la presión que soporta el sector agropecuario. En ese sentido, insistió en la importancia de trabajar para “liberar a las tres provincias de esa carga espantosa que significan las retenciones para nuestra producción”.

Al referirse a Entre Ríos, el mandatario afirmó que la provincia cuenta con condiciones para mejorar su posición en el escenario nacional. “No tenemos nada que envidiarle a nadie y tenemos un enorme potencial en nuestra provincia para estar en igualdad de condiciones”, expresó.

También destacó la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía como una oportunidad para potenciar los puertos y reducir los costos de transporte, dos aspectos que consideró relevantes para mejorar la competitividad de la producción provincial.

Hidrovía, inteligencia artificial y coordinación ante emergencias

Frigerio también mencionó la necesidad de fortalecer la cooperación entre las provincias ante situaciones de emergencia climática. Entre las herramientas planteadas, señaló el intercambio de información hidrometeorológica, la coordinación de alertas y la asistencia mutua.

Otro de los ejes abordados fue la incorporación de inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de acompañar los cambios tecnológicos y mejorar las capacidades del sector productivo.

El gobernador sostuvo que los acuerdos regionales deben trascender los períodos de gestión y dejar resultados duraderos. “Nuestros gobiernos van a pasar, lo más importante va a ser la huella que hayamos dejado en el futuro de nuestra región”, afirmó.

Llaryora: “Sin infraestructura no hay desarrollo”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el modelo de articulación entre los gobiernos y el sector privado que impulsa la Región Centro. En ese marco, remarcó la importancia de las empresas en la generación de empleo y actividad económica.

“Sin empresarios no se genera trabajo”, sostuvo.

Llaryora puso el foco en las obras estratégicas y la conectividad como condiciones necesarias para mejorar la competitividad. “El piso de cualquier país es su infraestructura” y “sin infraestructura no hay desarrollo”, expresó.

Además, advirtió sobre la importancia de contar con una planificación logística que acompañe las necesidades de la producción y facilite el acceso a los mercados.

“No tener un plan logístico es retrasar el crecimiento y el desarrollo de la Argentina”, afirmó. En ese sentido, convocó a coordinar esfuerzos entre gobernadores e industriales para avanzar en un plan de desarrollo productivo y competitividad articulado con la política económica nacional.

Pullaro pidió una agenda nacional en defensa de la producción

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el peso de la Región Centro en la economía argentina, a partir de la producción agropecuaria y la actividad industrial.

El mandatario sostuvo que la región podría adquirir una relevancia aún mayor ante los cambios económicos globales y el ingreso futuro de divisas al país. Por eso, consideró necesario que las provincias participen activamente en el debate sobre el destino de esos recursos.

Pullaro planteó que una parte de los esfuerzos debe orientarse al desarrollo, la infraestructura y la reducción de los costos de producción. También llamó a sostener la unidad política en defensa del trabajo y del sistema productivo.

El objetivo, señaló, es que la Región Centro tenga mayor incidencia en las decisiones nacionales y contribuya a orientar el crecimiento del país a partir de las capacidades de su entramado productivo.

Respaldo del Consejo Federal de Inversiones

El secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, destacó la importancia de la estabilidad institucional y de los acuerdos que permiten sostener políticas públicas a lo largo del tiempo.

“Quiero destacar que estos tres gobernadores sostienen la Región Centro como hace 20 años se viene sosteniendo”, expresó.

Lamothe también valoró que la logística ocupara un lugar central en la agenda del encuentro, en línea con los desafíos de infraestructura, conectividad y competitividad planteados por los mandatarios.

La reunión reafirmó la intención de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba de mantener una agenda común en materia productiva y de infraestructura, con el desafío de traducir los acuerdos regionales en medidas concretas que favorezcan a las empresas, el empleo y el desarrollo de las tres provincias.