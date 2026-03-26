El gobernador de Rogelio Frigerio encabezó este jueves un encuentro con empresarios de la Unión Industrial de Entre Ríos y el Consejo Empresario de Entre Ríos, en el que presentó programas y facilidades crediticias orientadas al desarrollo productivo provincial. La actividad se llevó a cabo en el Parque Tecnológico Mirador Tec, en la ciudad de Paraná.

Durante la presentación de nuevas líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, el mandatario remarcó que uno de los principales objetivos de su gestión es impulsar el empleo en el ámbito privado. “Nuestra obsesión es generar trabajo en el sector privado”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que el gobierno provincial utilizará “todas las herramientas disponibles” para promover inversiones y fortalecer la actividad económica. “Somos la provincia que tiene más créditos del CFI”, sostuvo, al tiempo que adelantó que se recurrirá al Fondo de Garantías de Entre Ríos y al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones para facilitar el acceso al financiamiento y mejorar la competitividad de las empresas entrerrianas.

Frigerio insistió en que el acceso al crédito es clave para cambiar la matriz productiva de la provincia. “No tenemos nada más importante que hacer que las empresas accedan a este beneficio, inviertan y generen empleo en el sector privado. Es la forma de cambiar una historia de la provincia de muchos años”, enfatizó ante los presentes.

Un cambio de paradigma

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el potencial estratégico de la provincia y planteó la necesidad de redefinir el rol del Estado en el desarrollo productivo.

“Estamos construyendo un Estado inteligente y eficiente, que acompañe al sector privado con un norte claro, que es la generación de empleo. Y esto no lo hacemos con discursos, sino con hechos concretos”, señaló.

Además, valoró el encuentro como una señal positiva: “Habla del potencial que tenemos, de las ganas de crecer y de un sector privado que quiere desarrollarse, acompañado por un Estado presente que impulse ese proceso”.

Financiamiento y crecimiento

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, subrayó la importancia del financiamiento para el crecimiento productivo.

“En un país con una historia donde el financiamiento a la economía ha sido limitado, contar con herramientas que lo fortalezcan es fundamental”, expresó, destacando el rol del CFI en la generación de instrumentos que amplían las posibilidades de inversión.

Del encuentro también participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti; el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del CFI, Marcelo Wechsler; el presidente de la UIER, Gabriel Bourdin, junto a funcionarios del organismo nacional y representantes de empresas entrerrianas.