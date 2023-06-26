Elecciones PASO 2023
Frigerio presentó a sus precandidatos para el Senado provincial
De cara a las PASO que se realizarán el próximo 13 de agosto, la lista "Entre Ríos Ahora" (Juntos por Entre Rios) realizó la presentación formal de la lista de titulares y suplentes que estarán presentes en las boletas como precandidatos a senadores provinciales
A continuación, la lista de candidatos y candidatas:
PARANA
TITULAR: VITOR ESTEBAN AMADO
SUPLENTE: ROJAS BIBIANA ALEJANDRA
TITULAR: VERGARA ANIBAL JOSÉ
SUPLENTE: MARTINEZ GLADIYS ADRIANA
TITULAR: PAZO CESAR
SUPLENTE: SILVIA VIVIANA RUIZ DIAZ
LA PAZ
TITULAR: FOLETTO SARA
SUPLENTE: ARGAÑA ALEJANDRO RAMÓN
DIAMANTE
TITULAR: VERGARA JOSÉ GUSTAVO
SUPLENTE: RODRIGUEZ MARÍA ALEJANDRA
VICTORIA
TITULAR: MAIOCCO DOMINGO
SUPLENTE: VICARI MARÍA PAULA
TITULAR: PEREA LUIS ALBERTO
SUPLENTE ALBORNOZ NORMA MABEL
NOGOYÁ
TITULAR: BERRUHET FELIPE PABLO
SUPLENTE: KRENZ BRENDA MARISA
TITULAR: FRARE RONALDO MAXIMILIANO
SUPLENTE BOSSIGNON AGUSTINA
TITULAR OTAEGUI ALBERTO CASIANO
SUPLENTE ECHAZARRETA MARÍA SILVIA
TALA
TITULAR MIGUELES OMAR
SUPLENTE BONZI MARINA BEATRIZ
TITULAR REYNOSO NÉSTOR PAUL
SUPLENTE PRUZZO SILVIA VERÓNICA
URUGUAY
TITULAR MARCÓ HERNÁN HIPÓLITO
SUPLENTE PÉREZ SILVINA ALEJANDRA
GUALEGUAYCHÚ
TITULAR CASTIGLIONI ENRIQUE GUILLERMO
SUPLENTE MARCHESINI MARÍA GABRIELA
TITULAR MATTIAUDA NICOLÁS ALEJANDRO
SUPLENTE SCHVARTZ JÉSICA DAIANA
TITULAR BENDETTI JAIME
SUPLENTE FIOROTTO MARTA CRISTINA
TITULAR ESNAOLA ROBERTO DANIEL
SUPLENTE ESNAOLA MARÍA DE LA PAZ
ISLAS DEL IBICUY
TITULAR FERRO ARMANDO RUBÉN
SUPLENTE GIACHELLO CARINA FERNANDA
TITULAR MENDEZ RUBÉN HERNAN
SUPLENTE PICCOLI MARÍA DE LOS ÁNGELES
ISLAS DEL IBICUY
TITULAR FERRARI FABIANA
SUPLENTE OCAMPO JOSÉ ARTURO
VILLAGUAY
TITULAR BOC HO RAÚL ALBERTO
SUPLENTE BENTOS MARIANA GISELA
CONCORDIA
TITULAR AVA OSCAR DOMINGO
SUPLENTE ESPASANDIN GRACIELA
TITULAR COZZI GLORIA LILIANA
SUPLENTE COCOGNINI MIKAHIL
FEDERAL
TITULAR SOREIRA PEDRO PABLO
SUPLENTE LÓPEZ MÓNICA DAIANA
TITULAR RUIZ RUBÉN EUSEBIO
SUPLENTE TABORDA MARÍA NOELIA
TITULAR CRUZ ROBERTO FEDERICO
SUPLENTE ROMERO MIRIAM SUSANA
COLÓN
TITULAR FAVRE RAMIRO ADOLFO
SUPLENTE DE LEO MARIANA
FELICIANO
TITULAR MIÑO DANIEL EDUARDO
SUPLENTE BURNS ANALÍA EDITH
TITULAR TORRES CARLOS OMAR
SUPLENTE QUINTANA SANTA PRIMITIVA
FEDERACIÓN
TITULAR CONFALONIERI ROMEO ÁNGEL
SUPLENTE COLOMBO GISELA
SAN SALVADOR
TITULAR DEDOSI GUILLERMO
SUPLENTE WETZEL CLAUDIA