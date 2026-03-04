El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat; y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Por parte de los trabajadores estuvieron presentes representantes de distintos sindicatos, entre ellos la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

Un primer paso para discutir la reforma

Tras la reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, explicó que se trató de “una jornada de trabajo larga, de poco más de dos horas”, convocada por iniciativa del gobernador con el objetivo de reunir a “todos los sindicatos concurrentes al sistema previsional provincial”.

Según detalló, durante el encuentro se compartieron las principales premisas del proyecto y los puntos centrales sobre los cuales debería estructurarse la reforma. Además, se abrió un espacio para escuchar aportes y propuestas de cada uno de los sectores.

En ese sentido, adelantó que se conformarán mesas de trabajo sectoriales, coordinadas por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. “Ahora vamos a afinar el lápiz para lograr un proyecto lo más consensuado y homogéneo posible, con un denominador común: algo hay que hacer. No hacerlo sería un verdadero ajuste al bolsillo de los pasivos y de los trabajadores del presente y del futuro”, afirmó.

Los ejes del proyecto

Por su parte, Bagnat destacó el clima de respeto y diálogo que caracterizó al encuentro y señaló que los principales ejes de la reforma giran en torno a las edades jubilatorias, la progresividad del sistema, la garantía de no afectar derechos adquiridos, la movilidad, el haber inicial y los aportes vinculados a los regímenes especiales.

El funcionario indicó que el objetivo es “trazar una línea de defensa para poder seguir manteniendo el 82 por ciento móvil”, al tiempo que se busca garantizar la sostenibilidad del sistema previsional frente al desafío que representan los 120.000 trabajadores activos que en el futuro accederán al beneficio jubilatorio.

La mirada de los gremios

El secretario general de UPCN, José Allende, calificó la reunión como “muy positiva” y señaló que la situación de la Caja de Jubilaciones “es un tema que preocupa y que debe abordarse con responsabilidad”.

El dirigente explicó que los gremios tendrán acceso al borrador del proyecto para analizarlo y realizar aportes. “Estamos de acuerdo con discutir. Cada sector tiene sus particularidades y distintos aportes para hacer. De la madurez de esta reunión puede surgir un proyecto consensuado que quizá no cubra el ciento por ciento del déficit, pero será lo posible”, sostuvo.

Allende indicó además que existe coincidencia en el objetivo de garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la Caja preservando el 82 por ciento móvil. “Pensar hoy en una Caja sin déficit es una irrealidad, pero sí podemos discutir cómo achicar ese déficit sin afectar derechos”, remarcó.

En ese marco, explicó que se abrirá una etapa de intercambio de información entre el presidente de la Caja y los distintos sectores del Estado, con el compromiso de que cada uno acerque propuestas concretas. “Van a ser días de ida y vuelta, de análisis y discusión”, agregó.

También planteó la necesidad de analizar el déficit de manera integral y con una mirada sectorial. Entre los puntos mencionó el impacto de decisiones políticas del pasado, como el retiro de las cajas municipales del sistema provincial, y el debate en torno a los regímenes especiales.

“Si hablamos de una Caja solidaria, no es justo que alguien se jubile con 20 años de aportes mientras otros lo hacen con 30. Hay que analizar cómo compatibilizar derechos y aportes”, sostuvo.

“Hay que proteger la Caja”

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, destacó la madurez institucional con la que se está abordando el debate y remarcó la importancia de discutir el futuro del sistema previsional entrerriano.

Advirtió que actualmente la Caja registra un déficit anual cercano a los 400 mil millones de pesos, una situación que consideró insostenible si no se adoptan medidas estructurales. “Si no se toman decisiones, ese déficit se va a ir agravando”, señaló.

Domínguez aclaró que por el momento no existe un proyecto formal, sino definiciones generales que servirán como punto de partida para el debate.

Asimismo, remarcó que desde UPCN buscarán llevar información clara a los trabajadores y generar instancias de discusión internas. “Queremos que cada trabajador comprenda el escenario y participe del debate”, afirmó.

Finalmente, destacó el valor del sistema previsional entrerriano y la necesidad de preservarlo. “Nuestra Caja tiene beneficios que no existen en otras provincias ni en otros lugares del mundo. Por eso hay que protegerla”, concluyó.